Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Kremlin: Pandora Belgeleri, ABD’nin en büyük vergi cenneti olduğunu gösteriyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211004/antalyada-tarih-yikimi-2-bin-500-yillik-mezari-define-ugruna-patlattilar-1049498576.html
Antalya'da tarih yıkımı: 2 bin 500 yıllık mezarı define uğruna patlattılar
Antalya'da tarih yıkımı: 2 bin 500 yıllık mezarı define uğruna patlattılar
Antalya'nın Elmalı ilçesinde tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan kaya mezarlarının hepsinde tarihin farklı dönemlerindeki define avcıları tarafından açılmış... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T12:58+0300
2021-10-04T13:05+0300
define
zarar
tarihi eser
türkiye
antalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049498067_0:164:1628:1080_1920x0_80_0_0_6223040501524d53a5113411fc949976.jpg
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antalya'nın Elmalı ilçesi, tarihi dokusuyla da ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.İlçede gün yüzüne çıkarılan onlarca eser bulunurken bazı tarihi noktalar ise kendi haline bırakılmış durumda. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Armutlu Mahallesi'ndeki kaya mezarlar da bunlardan bazıları. Likya dönemine ait olan ve tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan kaya mezarlar, kaderine terk edilmiş durumda.Mahalledeki 6 kaya mezarının hepsi tahrip edilmiş ve üzerlerine yazılar yazılmış. Zamana meydan okuyan mezarların bulunduğu alanlar ise çöplüğe dönmüş durumda.Yakın zamanda ise bir defineci tarafından mezarın girişi patlayıcıyla patlatıldı ve tarihi mezar zarar gördü. Yamaçtaki başka bir kaya mezarın üzerine ise yerleşim yerlerinin yapıldığı görüldü.‘Tahıl ambarları kaya mezarların yansıması’Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü arkeolog Durmuş Altan, Armutlu çevresinde detaylı bir çalışma ve yüzey araştırması yapıldığını, çok ciddi kalıntıların ortaya çıkacağını söyledi:‘Detaylı çalışma ile yerleşim yeri çıkacağının izleri var’Altan, şöyle devam etti:‘En büyük soygun Bizans’ta başlıyor’Altan, tarihi kalıntıların bulunduğu her bölgede talan edilmiş mezarlarla karşılaştıklarını söyledi:
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049498067_188:0:1628:1080_1920x0_80_0_0_fb762e8e9d8bac34bbde72cb53c6871d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
define, zarar, tarihi eser, antalya

Antalya'da tarih yıkımı: 2 bin 500 yıllık mezarı define uğruna patlattılar

12:58 04.10.2021 (güncellendi: 13:05 04.10.2021)
© DHAAntalya'da defineciler tarafından tahrip edilen kaya mezarları
Antalya'da defineciler tarafından tahrip edilen kaya mezarları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© DHA
Abone ol
Antalya'nın Elmalı ilçesinde tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan kaya mezarlarının hepsinde tarihin farklı dönemlerindeki define avcıları tarafından açılmış delikler bulunuyor. Yakın zamanda ise bir defineci tarafından mezarın girişi patlayıcıyla patlatıldı ve tarihi mezar zarar gördü.
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antalya'nın Elmalı ilçesi, tarihi dokusuyla da ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
İlçede gün yüzüne çıkarılan onlarca eser bulunurken bazı tarihi noktalar ise kendi haline bırakılmış durumda. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Armutlu Mahallesi'ndeki kaya mezarlar da bunlardan bazıları.
Likya dönemine ait olan ve tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan kaya mezarlar, kaderine terk edilmiş durumda.
Mahalledeki 6 kaya mezarının hepsi tahrip edilmiş ve üzerlerine yazılar yazılmış. Zamana meydan okuyan mezarların bulunduğu alanlar ise çöplüğe dönmüş durumda.
© DHAKaya mezarlarının hepsinde tarihin farklı dönemlerindeki define avcıları tarafından açılmış delikler bulunuyor.
Kaya mezarlarının hepsinde tarihin farklı dönemlerindeki define avcıları tarafından açılmış delikler bulunuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
Kaya mezarlarının hepsinde tarihin farklı dönemlerindeki define avcıları tarafından açılmış delikler bulunuyor.
© DHA
Yakın zamanda ise bir defineci tarafından mezarın girişi patlayıcıyla patlatıldı ve tarihi mezar zarar gördü. Yamaçtaki başka bir kaya mezarın üzerine ise yerleşim yerlerinin yapıldığı görüldü.

‘Tahıl ambarları kaya mezarların yansıması’

Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü arkeolog Durmuş Altan, Armutlu çevresinde detaylı bir çalışma ve yüzey araştırması yapıldığını, çok ciddi kalıntıların ortaya çıkacağını söyledi:
“Burada M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen 6 kaya mezarı var. Bunlardan 4'ü Likya dönemine tarihleniyor ve ahşap formlarda. Günümüzde kullandığımız tahıl ambarları kaya mezarlarının bir yansımasıdır. Diğer 2'si de yalın bir şekilde yapılmıştır."

‘Detaylı çalışma ile yerleşim yeri çıkacağının izleri var’

© DHAAltan, Likya bölgesinin çok geniş bir bölge olduğunu, Armutlu'nun bu bölgelerin içerisindeki önemli alanlardan biri olduğunu belirtti.
Altan, Likya bölgesinin çok geniş bir bölge olduğunu, Armutlu'nun bu bölgelerin içerisindeki önemli alanlardan biri olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
Altan, Likya bölgesinin çok geniş bir bölge olduğunu, Armutlu'nun bu bölgelerin içerisindeki önemli alanlardan biri olduğunu belirtti.
© DHA
Altan, şöyle devam etti:
“Bu bölgede detaylı bir çalışma yapılırsa zaten 6 kaya mezarı değil çok daha büyük bir yerleşim yeri olacağının izleri var. Bu kadar muntazam, bu kadar güzel kaya mezarlarının yapılması demek burada ciddi bir yerleşim yeri olduğuna örnektir. Kaya mezarı olan yerde bir akropol, yerleşim yeri, yaşam alanı ve ibadethanesi var. Bunlar şu anda araştırılmadığı için şu anda görebileceğimiz sadece 6 kaya mezarı yer alıyor."

‘En büyük soygun Bizans’ta başlıyor’

Altan, tarihi kalıntıların bulunduğu her bölgede talan edilmiş mezarlarla karşılaştıklarını söyledi:
“Buradaki mezarlarda da benzer durumlar var. Hatta yakın zamanda mezarın birini patlatmaya çalıştılar. Definecilerin şöyle bir hayal gücü var. Günümüz teknolojisiyle bile yapamadığımız bu kayaların içerisinde altın veya heykel koyulduğunu düşünüyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunları bulabilmek için patlatıp arkeolojik eserlere zarar veriyorlar. Bu tahribatlar antik dönemde de yapılıyor. En büyük soygun aslında Bizans'ta başlıyor. Bu mezarların çoğu aslında günümüzdeki insanlar tarafından değil antik dönemden itibaren tahrip edilmiş. Maalesef günümüzde de tahrip edilmeye devam ediyor. Bunlar bizim kültür varlıklarımız. Bunları koruyup gelecek nesillere aktaralım."
000005
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:56Ukrayna'nın düşük fiyatlı havayolu SkyUp, üniformalarında etek ve topuklu zorunluluğunu kaldırdı
13:50İngiltere'de imzalar atıldı: Diş fırçalar gibi koronavirüs testi
13:49Eminönü İskelesi'nde benzeri Ayasofya'da olan kültür varlığı belirlendi
13:48Osmanlı Sancağı Londra’da satışta
13:42Kremlin: Pandora Belgeleri, ABD’nin en büyük vergi cenneti olduğunu gösteriyor
13:35Sabah başyazarı Barlas: Yobazlık da İslamafobi kadar kötü
13:32Stefan Kuntz: Türk Milli Takımı için yüzde 100'ümü vereceğim
13:32Washington Examiner: Emekli Amerikan askerleri, Ermeni çocuklara silahlı eğitim veriyor
13:28Prof. Dr. Cengiz Aktar: Pandora Papers’ın Türkiye’de etkisi olmayacak
13:21Hindistan, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin ailelerine 674'er dolar ödeyecek
13:10Uzmanlar yanıtladı: İkinci el otomotivde beklenen canlanma neden olmadı?
12:58Antalya'da tarih yıkımı: 2 bin 500 yıllık mezarı define uğruna patlattılar
12:58Bursa'da hırsız markette kilitli kaldı
12:56Facebook'un iç belgelerini basına sunan muhbir, kimliğini ifşa etti
12:49Sitenin parasını zimmetine geçirdiği iddia edilen yöneticiye 7 yıl hapis istemi
12:402021 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları belli oldu
12:40AnTuTu, en iyi Android telefonları belirledi
12:18İBB Başkanı İmamoğlu din görevlileri ile buluşacak
12:12Rusya, Sputnik V’nin onayının son aşamasını başlatacak belgeleri DSÖ’ye bir hafta içinde iletecek
12:04Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: Oğuzhan Asiltürk aşı olmadığı ve maske takmadığı için vefat etti