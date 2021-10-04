https://tr.sputniknews.com/20211004/arastirma-kabizlik-ilaci-6-gunde-hafizayi-guclendiriyor-1049502730.html

Araştırma: Kabızlık ilacı 6 günde hafızayı güçlendiriyor

Araştırma: Kabızlık ilacı 6 günde hafızayı güçlendiriyor

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, kabızlık ilacı yalnızca 6 günde hafızayı güçlendiriyor. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T14:52+0300

2021-10-04T14:52+0300

2021-10-04T14:52+0300

yaşam

oxford üniversitesi

hafıza

araştırma

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Oxford'dan bilim insanları, bağırsak hareketlerini normalleştirerek kabızlığı önleyen Prukaloprid ilacının, depresyon, şizofreni, bipolar gibi psikolojik rahatsızlıkların neden olduğu kognitif bozuklukları önlemede de kullanılabileceği ve hafızayı güçlendirdiğini ortaya koydu. Araştırmacılar çalışma için 18-36 yaş aralığındaki 44 kişiyi inceledi. Deney grubuna Resolor olarak da bilinen Prukaloprid verilirken, kontrol grubuna ise plasebo verildi. Altı günün sonunda ise gönüllülere bir dizi hayvan ve manzara resmi gösterildi. Ardından aynı resimler ve benzerleri MR görüntülenmesi sırasında gösterilerek bir hafıza testi uygulandı. Katılımcılardan daha önce gördüğü resimlerle yeni resimleri ayırması istendi.Prukaloprid verilen grup resimlerin yüzde 81'ini ayırt edebilirken, plasebo verilen grup ise yüzde 76'da kaldı. İlacı kullanan grubun beyin görüntülemelerinde bilişsel bölgelerde gelişmiş aktivite gözlendi. Araştırmacılar, bu egzersiz faaliyetlerinin beynin hafıza ile ilgili olan hipokampus ve angular girus gibi alanlarını geliştirdiğini belirledi. Oxford Üniversitesi'nden Dr Susannah Murphy, "Melankoli, antidepresanlarla iyi bir şekilde halledilse bile, pek çok hasta hafızalarıyla ilgili sorun yaşıyor. Çalışmamız, bu bilişsel semptomları tedavi etmek için yeni yollar açıyor" dedi. Çalışmada yer alan Dr. Angharad de Cates ise "İstatistiksel sonuçlar ilacın oldukça büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu ilaçla bu kadar belirgin bir bilişsel iyileşme görmek bizim için sürpriz oldu" diye konuştur ve konu üzerinde ek araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oxford üniversitesi, hafıza, araştırma