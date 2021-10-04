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Balkondan yoldaki aracın üstüne düşen adam hayatını kaybetti
Balkondan yoldaki aracın üstüne düşen adam hayatını kaybetti
Aydın’ın Efeler ilçesinde dengesini kaybederek balkondan sokakta bulunan otomobilin üzerine düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T00:31+0300
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türkiye
araba
düşmek
balkon
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Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 121 Sokak’ta 68 yaşındaki Salih Belaş, evinin balkonunda bulunduğu sırada bir anda sokakta park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle aracın ön camını kırarak içeriye giren yaşlı adam, hayatını kaybetti. Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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araba, düşmek, balkon

Balkondan yoldaki aracın üstüne düşen adam hayatını kaybetti

00:31 04.10.2021 (güncellendi: 00:32 04.10.2021)
© İHAYoldaki aracın üstüne düşen adam hayatını kaybetti
Yoldaki aracın üstüne düşen adam hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© İHA
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Aydın’ın Efeler ilçesinde dengesini kaybederek balkondan sokakta bulunan otomobilin üzerine düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti.
Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 121 Sokak’ta 68 yaşındaki Salih Belaş, evinin balkonunda bulunduğu sırada bir anda sokakta park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle aracın ön camını kırarak içeriye giren yaşlı adam, hayatını kaybetti.
Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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