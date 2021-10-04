https://tr.sputniknews.com/20211004/barclaysden-turkiye-tahmini-3-faiz-indirimi-daha-geliyor-1049507681.html

Barclays'den Türkiye tahmini: 3 faiz indirimi daha geliyor

Barclays'den Türkiye tahmini: 3 faiz indirimi daha geliyor

İngiltere merkezli Barclays Bankası, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı çekti. Banka, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda 3... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T16:39+0300

2021-10-04T16:39+0300

2021-10-04T16:40+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

faiz indirimi

barclays bank

faiz

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Uluslararası yatırım bankası İngiltere merkezli Barclays, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.9'a çıkarırken, TCMB'nin faizlerde ekim, kasım ve aralık aylarında art arda 75'er baz puanlık indirim yapacağı tahmininde bulundu.Barclays'in tahminine göre, yüzde 18 olan para politika faizinin yıl sonunda yüzde 2.25 puanlık indirimle, yüzde 15.75 olacağını kaydetti.Banka, Türkiye'de tüketici fiyatlarının ölçümünde kullanılan iki 'kritik' temel ölçümün eylül ayında artış kaydettiğini söylerken bugün açıklanan resmi veriler ışığında manşet enflasyonun yıllık yüzde19.6 seviyesinde olduğuna işaret etti.

https://tr.sputniknews.com/20211004/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-1049493199.html

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz indirimi, barclays bank, faiz