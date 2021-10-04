https://tr.sputniknews.com/20211004/barclaysden-turkiye-tahmini-3-faiz-indirimi-daha-geliyor-1049507681.html
Barclays'den Türkiye tahmini: 3 faiz indirimi daha geliyor
Barclays'den Türkiye tahmini: 3 faiz indirimi daha geliyor
İngiltere merkezli Barclays Bankası, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı çekti. Banka, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda 3... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T16:39+0300
2021-10-04T16:39+0300
2021-10-04T16:40+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
faiz indirimi
barclays bank
faiz
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Uluslararası yatırım bankası İngiltere merkezli Barclays, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.9'a çıkarırken, TCMB'nin faizlerde ekim, kasım ve aralık aylarında art arda 75'er baz puanlık indirim yapacağı tahmininde bulundu.Barclays'in tahminine göre, yüzde 18 olan para politika faizinin yıl sonunda yüzde 2.25 puanlık indirimle, yüzde 15.75 olacağını kaydetti.Banka, Türkiye'de tüketici fiyatlarının ölçümünde kullanılan iki 'kritik' temel ölçümün eylül ayında artış kaydettiğini söylerken bugün açıklanan resmi veriler ışığında manşet enflasyonun yıllık yüzde19.6 seviyesinde olduğuna işaret etti.
https://tr.sputniknews.com/20211004/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-1049493199.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz indirimi, barclays bank, faiz
Barclays'den Türkiye tahmini: 3 faiz indirimi daha geliyor
16:39 04.10.2021 (güncellendi: 16:40 04.10.2021)
İngiltere merkezli Barclays Bankası, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı çekti. Banka, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda 3 faiz indirimi yapacağı tahmininde bulundu.
Uluslararası yatırım bankası İngiltere merkezli Barclays
, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.9'a çıkarırken, TCMB'nin faizlerde
ekim, kasım ve aralık aylarında art arda 75'er baz puanlık indirim
yapacağı tahmininde bulundu.
Barclays'in tahminine göre, yüzde 18 olan para politika faizinin yıl sonunda yüzde 2.25 puanlık indirimle, yüzde 15.75 olacağını kaydetti.
Banka, Türkiye'de tüketici fiyatlarının ölçümünde kullanılan iki 'kritik' temel ölçümün eylül ayında artış kaydettiğini söylerken bugün açıklanan resmi veriler ışığında manşet enflasyonun yıllık yüzde19.6 seviyesinde olduğuna işaret etti.