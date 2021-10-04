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https://tr.sputniknews.com/20211004/bilim-insanlari-sibiryanin-son-9-bin-yilinin-iklim-degisimlerini-restore-etti-1049511051.html
Bilim insanları Sibirya'nın son 9 bin yılının iklim değişimlerini restore etti
Bilim insanları Sibirya'nın son 9 bin yılının iklim değişimlerini restore etti
Sibirya Federal Üniversitesi’nde görevli uzmanlar, Rusya’dan ev yurtdışından diğer bilim insanları ile birlikte Doğu Sibirya’nın ikliminde son 9 bin yılda... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T17:54+0300
2021-10-04T17:54+0300
yaşam
rusya
bilim insanları
sibirya
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Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde yer alan Sibirya Federal Üniversitesi’nde (SFU) görevli bilim insanlarının Rusya’dan ve yurtdışından diğer meslektaşları ile birlikte Doğu Sibirya’nın ikliminde son dokuz bin yılda meydana gelen değişimleri restore etti. Araştırmanın sonuçları, bilimsel çalışmalara ışık tutan Boreas dergisinde yayınlandı.Makalede, bilimcilerin uyguladığı bütünleşik yaklaşımın önceki çalışmalarda elde edilen verilerin önemli ölçüde netleştirilmesini sağladığına dikkat çekildi.Yazıya göre SFU uzmanları, Krasnoyarsk kentinin yakınlarındaki bataklık tortullarını analiz etti, ardından elde ettikleri sonuçları, bölgenin farklı kısımlarında yapılan araştırmaların verileri ile karşılaştırdı.Araştırmacılar, bunu yapmak için ondan fazla farklı teknik içeren yeni bir yaklaşım uyguladıklarını, bu sayede geçmişte somut iklim koşullarını gösteren bir dizi yeni paleoekolojik göstergeyi belirlediklerini ifade etti.SFU Ekoloji ve Coğrafya Enstitüsü’nden kıdemli okutman Aleksandra Mihaylova, “Yenisey (nehrinin) havzasının zemini için ilk kez mantar gözenekleri, yosunları ve omurgasızların kalıntılarını içeren, polen olmayan palinomorfları (mikro fosilleri) inceleme yöntemini uyguladık. Ayrıca torfun yaşını belirleyebildik ve içinde bulunan mineral parçacıklarının katmanlarını analiz ettik” diye konuştu.Araştırmacılar, Doğu Sibirya'daki azami sıcaklığın yaklaşık 8 bin 150-7 bin 400 yıl önce oluştuğunu, o zamanlar ısınmanın, nem artışı ve ormanlardaki köknar oranındaki artış ile birlikte geldiğini, 7 bin 400-5 bin 100 yıl önceki dönemde ise kurak bir iklimin hakim olduğunu tespit etti. Araştırmaya göre yaklaşık 4 bin 500 yıl önce nem zirve yaptı.SFU Ekoloji ve Coğrafya Enstitüsü’nden Doç. Anna Grenaderova, bilimcilerin araştırma sırasında bölgenin Holosen’de (günümüze kadar süren jeolojik dönemde) doğal koşulları niteliksel olarak yeni bir düzeyde değerlendirebildiklerini vurguladı.
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rusya, bilim insanları, sibirya

Bilim insanları Sibirya'nın son 9 bin yılının iklim değişimlerini restore etti

17:54 04.10.2021
© İHA / ÖZKAN OLCAY - VAHİT OLCAY-AW226214Bitlis'in Nazik Gölü Sibirya’yı aratmadı
Bitlis'in Nazik Gölü Sibirya’yı aratmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© İHA / ÖZKAN OLCAY - VAHİT OLCAY-AW226214
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Sibirya Federal Üniversitesi’nde görevli uzmanlar, Rusya’dan ev yurtdışından diğer bilim insanları ile birlikte Doğu Sibirya’nın ikliminde son 9 bin yılda meydana gelen değişimleri restore etti.
Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde yer alan Sibirya Federal Üniversitesi’nde (SFU) görevli bilim insanlarının Rusya’dan ve yurtdışından diğer meslektaşları ile birlikte Doğu Sibirya’nın ikliminde son dokuz bin yılda meydana gelen değişimleri restore etti. Araştırmanın sonuçları, bilimsel çalışmalara ışık tutan Boreas dergisinde yayınlandı.
Makalede, bilimcilerin uyguladığı bütünleşik yaklaşımın önceki çalışmalarda elde edilen verilerin önemli ölçüde netleştirilmesini sağladığına dikkat çekildi.
Yazıya göre SFU uzmanları, Krasnoyarsk kentinin yakınlarındaki bataklık tortullarını analiz etti, ardından elde ettikleri sonuçları, bölgenin farklı kısımlarında yapılan araştırmaların verileri ile karşılaştırdı.
Araştırmacılar, bunu yapmak için ondan fazla farklı teknik içeren yeni bir yaklaşım uyguladıklarını, bu sayede geçmişte somut iklim koşullarını gösteren bir dizi yeni paleoekolojik göstergeyi belirlediklerini ifade etti.
SFU Ekoloji ve Coğrafya Enstitüsü’nden kıdemli okutman Aleksandra Mihaylova, “Yenisey (nehrinin) havzasının zemini için ilk kez mantar gözenekleri, yosunları ve omurgasızların kalıntılarını içeren, polen olmayan palinomorfları (mikro fosilleri) inceleme yöntemini uyguladık. Ayrıca torfun yaşını belirleyebildik ve içinde bulunan mineral parçacıklarının katmanlarını analiz ettik” diye konuştu.
Araştırmacılar, Doğu Sibirya'daki azami sıcaklığın yaklaşık 8 bin 150-7 bin 400 yıl önce oluştuğunu, o zamanlar ısınmanın, nem artışı ve ormanlardaki köknar oranındaki artış ile birlikte geldiğini, 7 bin 400-5 bin 100 yıl önceki dönemde ise kurak bir iklimin hakim olduğunu tespit etti. Araştırmaya göre yaklaşık 4 bin 500 yıl önce nem zirve yaptı.
SFU Ekoloji ve Coğrafya Enstitüsü’nden Doç. Anna Grenaderova, bilimcilerin araştırma sırasında bölgenin Holosen’de (günümüze kadar süren jeolojik dönemde) doğal koşulları niteliksel olarak yeni bir düzeyde değerlendirebildiklerini vurguladı.
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