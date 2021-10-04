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Birgün'den 'Erk Acarer' açıklaması
Birgün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkilerinin kesilmesine yönelik açıklamada bulundu. Aydın, "BirGün yazarının, Sedat Peker’in dile getirdiklerini 'bilgi nitelemesiyle doğrudan kendi sosyal medya hesabından aktarması, gazetemizin yayıncılık anlayışıyla uyuşmamaktadır" dedi.
Birgün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkilerinin kesilmesine yönelik Twitter hesabından açıklamada bulundu.
"Gazetemizin eski yazarı Erk Acarer’in, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına aracılık etmesiyle başlayan gazetecilik tartışması ve ardından yaşanan polemikler, konuya dair açıklama yapmamızı gerektirdi" diyen Aydın, Erk Acarer'in Sedat Peker'in mesajlarını 'bilgi' olarak niteleyerek, sosyal medya hesabından aktarmasının Birgün'ün yayın ilkeleriyle uyuşmadığını dile getirdi.
Birgün'ün yayın çizgisinin mesleki etik değerlerle bir bütün olduğunu belirten Aydın, "Her yayının olduğu gibi BirGün’ün de yayın çizgisi hem mesleki hem de etik değerlerle bir bütündür. Tüm bunlar BirGün’ün habercilik anlayışının sınırlarını çizer ve BirGün’ün hatlarını belirler" dedi.
4-Ancak bir BirGün yazarının, Sedat Peker’in dile getirdiklerini “bilgi” nitelemesiyle doğrudan kendi sosyal medya hesabından aktarması, gazetemizin yayıncılık anlayışıyla ve habercilik tarzıyla uyuşmamaktadır.— İbrahim Aydin (@aydin63) October 4, 2021
Aydın paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"Suç örgütü lideri Sedat Peker’in son zamanlarda tartışılan iddia ve itiraflarını, kamu yararı doğrultusunda haberleştirerek okurlarımıza sunduk.
Ancak bir BirGün yazarının, Sedat Peker’in dile getirdiklerini “bilgi” nitelemesiyle doğrudan kendi sosyal medya hesabından aktarması, gazetemizin yayıncılık anlayışıyla ve habercilik tarzıyla uyuşmamaktadır.
Gazetemizin yazarlarından Erk Acarer ile yollarımızı ayırma kararımızın arkasında olan yegane neden budur. Bu görüşümüzü Erk Acarer’e de ilettik.
Konuya ilişkin birbirine yakın değerlendirmeler yapamayınca, bugüne kadar ki emekleri için kendisine teşekkür edip vedalaştık.
BirGün, kendi değerleriyle harmanladığı evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yolunda yürümeye, haber yapmaya devam edecek. Türkiye’de gazetecilik yapmak için bugüne kadar ödediğimiz bedeller de bunun en açık göstergesidir.
Haberciliğin “suç” gibi görülüp yargılanmadığı, ifade ve basın özgürlüğünün hakim olduğu aydınlık günlere kavuşmak umuduyla"