Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211004/birgunden-erk-acarer-aciklamasi--1049510723.html
Birgün'den 'Erk Acarer' açıklaması
Birgün'den 'Erk Acarer' açıklaması
Birgün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkilerinin kesilmesine yönelik açıklamada bulundu... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T17:40+0300
2021-10-04T17:40+0300
türkiye
sedat peker
birgün
erk acarer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044914225_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_61f45632f1a19985ea9ca209c461c112.jpg
Birgün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkilerinin kesilmesine yönelik Twitter hesabından açıklamada bulundu."Gazetemizin eski yazarı Erk Acarer’in, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına aracılık etmesiyle başlayan gazetecilik tartışması ve ardından yaşanan polemikler, konuya dair açıklama yapmamızı gerektirdi" diyen Aydın, Erk Acarer'in Sedat Peker'in mesajlarını 'bilgi' olarak niteleyerek, sosyal medya hesabından aktarmasının Birgün'ün yayın ilkeleriyle uyuşmadığını dile getirdi.Birgün'ün yayın çizgisinin mesleki etik değerlerle bir bütün olduğunu belirten Aydın, "Her yayının olduğu gibi BirGün’ün de yayın çizgisi hem mesleki hem de etik değerlerle bir bütündür. Tüm bunlar BirGün’ün habercilik anlayışının sınırlarını çizer ve BirGün’ün hatlarını belirler" dedi.Aydın paylaşımının devamında şunları kaydetti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044914225_26:0:1174:861_1920x0_80_0_0_5c393e55d164d4f8da3fb2e2c439ba04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sedat peker, birgün, erk acarer

Birgün'den 'Erk Acarer' açıklaması

17:40 04.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / eacarerErk Acarer
Erk Acarer - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / eacarer
Abone ol
Birgün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkilerinin kesilmesine yönelik açıklamada bulundu. Aydın, "BirGün yazarının, Sedat Peker’in dile getirdiklerini 'bilgi nitelemesiyle doğrudan kendi sosyal medya hesabından aktarması, gazetemizin yayıncılık anlayışıyla uyuşmamaktadır" dedi.
Birgün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkilerinin kesilmesine yönelik Twitter hesabından açıklamada bulundu.
"Gazetemizin eski yazarı Erk Acarer’in, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına aracılık etmesiyle başlayan gazetecilik tartışması ve ardından yaşanan polemikler, konuya dair açıklama yapmamızı gerektirdi" diyen Aydın, Erk Acarer'in Sedat Peker'in mesajlarını 'bilgi' olarak niteleyerek, sosyal medya hesabından aktarmasının Birgün'ün yayın ilkeleriyle uyuşmadığını dile getirdi.
Birgün'ün yayın çizgisinin mesleki etik değerlerle bir bütün olduğunu belirten Aydın, "Her yayının olduğu gibi BirGün’ün de yayın çizgisi hem mesleki hem de etik değerlerle bir bütündür. Tüm bunlar BirGün’ün habercilik anlayışının sınırlarını çizer ve BirGün’ün hatlarını belirler" dedi.
Aydın paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"Suç örgütü lideri Sedat Peker’in son zamanlarda tartışılan iddia ve itiraflarını, kamu yararı doğrultusunda haberleştirerek okurlarımıza sunduk.
Ancak bir BirGün yazarının, Sedat Peker’in dile getirdiklerini “bilgi” nitelemesiyle doğrudan kendi sosyal medya hesabından aktarması, gazetemizin yayıncılık anlayışıyla ve habercilik tarzıyla uyuşmamaktadır.
Gazetemizin yazarlarından Erk Acarer ile yollarımızı ayırma kararımızın arkasında olan yegane neden budur. Bu görüşümüzü Erk Acarer’e de ilettik.
Konuya ilişkin birbirine yakın değerlendirmeler yapamayınca, bugüne kadar ki emekleri için kendisine teşekkür edip vedalaştık.
BirGün, kendi değerleriyle harmanladığı evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yolunda yürümeye, haber yapmaya devam edecek. Türkiye’de gazetecilik yapmak için bugüne kadar ödediğimiz bedeller de bunun en açık göstergesidir.
Haberciliğin “suç” gibi görülüp yargılanmadığı, ifade ve basın özgürlüğünün hakim olduğu aydınlık günlere kavuşmak umuduyla"
100101
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:39Çavuşoğlu: Son zamanlarda provokatif eylemler var
18:37Tayvan, Çin'i 'en büyük hava sahası ihlaliyle' suçladı, Washington-Pekin arasında söz düellosu çıktı
18:36IMF: Yatırım fonu sektörü yeşil ekonomiye geçişin önemli bir itici gücü olabilir
18:29Koronavirüs tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
18:24Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Projesi Sekreteri Hancer'i kabul etti
18:18Ozan Tufan: Şenol Hoca'yı suçlamamak lazım, tüm sorumluluk bize ait
18:18Çin’den olası ‘virüs X’ uyarısı
18:16Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu
18:03Organize İşler gerçek oldu: Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırdılar
17:54Bilim insanları Sibirya'nın son 9 bin yılının iklim değişimlerini restore etti
17:50Okullarda PCR testi başlıyor: 10 pilot il belirlendi
17:40Birgün'den 'Erk Acarer' açıklaması
17:38Emine Erdoğan: Küresel ısınma gidişatına yön verecek son nesiliz
17:34Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği: Taliban üyeleri, elçilik yakınında 5 IŞİD'liyi öldürdü
17:28Elindeki lekeler sebebiyle doktora gitti, lösemi olduğunu öğrendi
17:27Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi
17:22İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a 'Güney Kıbrıs'taki İsrail hedeflerine saldırı girişimi' suçlaması
17:14Taliban: Kabil'de bir IŞİD hücresini yok ettik
17:03WhatApp'a yeni özellik: Sesli mesajlar sohbetten çıkınca kesilmeyecek
16:54İstanbul Adli Tıp Kurumu: Generallerin sağlık durumları cezaevinde kalmalarına engel değil