https://tr.sputniknews.com/20211004/birgunden-erk-acarer-aciklamasi--1049510723.html

Birgün'den 'Erk Acarer' açıklaması

Birgün'den 'Erk Acarer' açıklaması

Birgün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkilerinin kesilmesine yönelik açıklamada bulundu... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T17:40+0300

2021-10-04T17:40+0300

2021-10-04T17:40+0300

türkiye

sedat peker

birgün

erk acarer

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Birgün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkilerinin kesilmesine yönelik Twitter hesabından açıklamada bulundu."Gazetemizin eski yazarı Erk Acarer’in, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına aracılık etmesiyle başlayan gazetecilik tartışması ve ardından yaşanan polemikler, konuya dair açıklama yapmamızı gerektirdi" diyen Aydın, Erk Acarer'in Sedat Peker'in mesajlarını 'bilgi' olarak niteleyerek, sosyal medya hesabından aktarmasının Birgün'ün yayın ilkeleriyle uyuşmadığını dile getirdi.Birgün'ün yayın çizgisinin mesleki etik değerlerle bir bütün olduğunu belirten Aydın, "Her yayının olduğu gibi BirGün’ün de yayın çizgisi hem mesleki hem de etik değerlerle bir bütündür. Tüm bunlar BirGün’ün habercilik anlayışının sınırlarını çizer ve BirGün’ün hatlarını belirler" dedi.Aydın paylaşımının devamında şunları kaydetti:

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sedat peker, birgün, erk acarer