https://tr.sputniknews.com/20211004/brezilyada-insanlarin-copluklerden-hayvan-artigi-topladigi-goruntuler-tepki-cekti--1049493918.html

Brezilya'da insanların çöplüklerden hayvan artığı topladığı görüntüler tepki çekti

Brezilya'da insanların çöplüklerden hayvan artığı topladığı görüntüler tepki çekti

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya'da yüksek enflasyonla birlikte açlık krizi şiddetlenirken, insanların yiyecek bulmak... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T10:27+0300

2021-10-04T10:27+0300

2021-10-04T10:37+0300

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koronavirüs

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57 yaşındaki ödüllü foto-muhabir Domingos Peixoto'nun geçen hafta Brezilya'nın başkenti Rio de Janerio'da çektiği görüntüler, ülke kamuoyunda tartışmalara neden oldu.Pexixoto'nun fotoğraflarında, atılan sakatatları ve kemikleri evcil hayvan maması ve sabun üreten bir fabrikaya taşıyan bir kamyonun kasasını karıştıran bir grup insan görülüyor.Guardian'da yer alan habere göre, süpermarketlerden topladığı artıkları kentteki ihtiyaç sahiplerine dağıtan kamyon şoförü Jose Divino Santos, konuya ilişkin yerel gazete Extra'ya yaptığı açıklamada, "Bazı günler ağlamak istiyorum" ifadesini kullandı.'İnsanlar kemik verelim diye yalvarıyor'Santos, "Önce insanlar gelip köpekleri için kemik parçası isterlerdi. Bu günlerde yemek yapmak için kemik verelim diye yalvarıyorlar" dedi.Yakın zamanda eşini kaybede 51 yaşındaki çöpçü Denise da Silva ise, 5 çocuğunu ve 12 torununa yemek götürmesi gerektiğini belirtti. Da Silva, "Pandemi öncesinden bu yana az da olsa et görmeyeli çok uzun zaman geçmişti. Bunun için çok minnettarım" diye konuştu.Extra gazetesine 'Brezilya 2021: Açlığın Istırabı' şeklinde manşet olan fotoğraflar, halktan büyük tepki topladı.19 milyon insan açlık çekiyorYeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en çok vurduğu ülkeler arasında yer alan Brezilya'da şimdiye dek yaklaşık 600 bin insan hayatını kaybetti. Bununla birlikte, salgın neticesinde yükselen enflasyon, yaklaşık 19 milyon Brezilyalının açlık çekmesine neden oldu.Binlerce kişi protesto ettiGörüntülerin ardından başkent Rio'da binlerce gösterici, yaşananlardan sağcı ve neo-liberal politikalarıyla öne çıkan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto etti.Gösteride, Bolsonaro'nun, kemiklerle dolu kaseleri tutan üç siyah çocuğun yanında güldüğü bir görselin yer aldığı tabloyu taşıyan 43 yaşındaki sanatçı Alex Frechette, yaşananı 'insanlık dışı' olarak nitelendirdi.'Bazı insanlar kemik yiyor'Rio'nun yoksul kuzey kenar mahallelerinden 63 yaşındaki dekoratör José Manuel Ferreira Barbosa da Brezilya'daki açlık krizinden Bolsonar'yu sorumlu tutarak, "Şu an işimiz gerçekten zor. Bazı insanlar kemik yiyor. Diğerlerinin yiyecek hiçbir şeyi yok" diye konuştu.Solcu senatör Humberto Costa, Kovid-19 krizinin ele alındığı bir meclis oturumu sırasında, Peixoto'nun çektiği fotoğrafların Bolsonaro'nun görevde olduğu dönemde yaşanan sosyal trajediyi gün yüzüne çıkardığını söyledi.Costa, "İşsizlik artıyor. Eşitsizlik büyüyor. Yoksulluk büyüyor. Açlık geri döndü. Bu hükümetin ülkemize yaptığı şey bu" değerlendirmesinde bulundu.Fotoğrafçı Peixoto: İki gündür uyuyamıyorum30 yıldr Rio'nun uyuşturucu çeteleri arasındaki savaşları ve toplumsal çöküşü kayıt altına aldıan Peixoto, insanların hayvan artıklarını didik didik didik ettiğine şahit olduktan sonra şoke olduğunu söyledi.Sokaklarda bu kadar çok evsiz gördüğünü hatırlamakta zorlandığını belirten fotoğrafçı, "İki gündür uyuyamıyorum, tüm bunları sindirmeye çalışıyorum" dedi.Peixoto, "İnsanlar yakacak odunla yemek pişirmek zorunda kalıyor ve bunlar yalnızca evsizler de değil… Kahretsin, bu insanlara bir şekilde yardım edip edemeyeceğimizi görmek için bu hikayeleri anlatmanın yollarını bulmalıyız" ifadelerini kullandı.Bunun yanı sıra fotoğrafçı, kamyonun tiksinti veren yükünü paylaşmak için geldiğinde kendisine gülümseyen bir çöpçüyle ilgili anısını unutamadığını kaydederek, "Çok mutlu görünüyordu… Bunun bugün masaların konacak yemek olduğunu biliyordu çünkü" diye konuştu."Bu görüntüyü ben çekmedim" diyen Peixoto, "Bu gözlerinizle çekip kalbinizde sakladığınız görüntülerden biriydi" yorumunda bulundu.Extra muhabiri De Souza ise, genç bir kadının, kendisine atılan eti almaması için uyardığını anımsayarak, "Genç adam, bunu yemezsek açlıktan ölürüz" uyarısını yaptığını belirtti."Gerçek bu" diyen gazeteci, "Bu sizi öfkelendirmezse, harekete geçirmezse, artık gerisini ben bilemem" dedi.

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brezilya, gıda krizi, jair bolsonaro, koronavirüs