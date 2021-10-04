https://tr.sputniknews.com/20211004/bursada-drift-yapan-alkollu-surucu-polis-aracina-carpti-1049492460.html

Bursa'da drift yapan alkollü sürücü polis aracına çarptı

Bursa'da drift yapan alkollü sürücü polis aracına çarptı

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve bir polis aracına çarparak kaçan sürücü Bedirhan K. ve 3 arkadaşı yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T09:26+0300

2021-10-04T09:26+0300

2021-10-04T09:26+0300

yaşam

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promil

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Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphe üzerine Atatürk Caddesi’nde seyir halinde olan 16 AGA 116 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki 3 arkadaşı ile kaçmaya başladı.Bunun üzerine takviye isteyen ekipler, otomobili kovalamaya başladı. Ekipler, drift atarak tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobil sürücüsüne anonslar yaparak, durmasını istedi. Ancak İzmir Yolu Caddesi’ne çıkan sürücü merkez Osmangazi ilçesi istikametine kaçışını sürdürdü.Trafikte araçlara makas atarak ilerleyen otomobilin kaza yapma ihtimaline karşı ekipler sıcak temasta bulunmaktan kaçınırken sürücü Bedirhan K., Dikkaldırım Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Ara sokaklarda bir süre daha kaçışını sürdüren sürücü Hayran Caddesi üzerinde polis aracına çarptı. Aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Bedirhan K., önce kavşağa ardından da ağaca çarparak durabildi.Naneli sakız çiğneyen sürücü alkolmetreyi kandıramadıÇarparak kaçtıkları polis ekipleri tarafından araçtan indirilen Bedirhan K. (üstte), Ramazan D., Yasin B. ve Alper K. kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin üst araması yaptığı sırada naneli sakız çiğnediği görülen sürücü Bedirhan K.’nın alkol testinde 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.9 bin 950 TL cezaBedirhan K.’ya dirft atmaktan 6 bin 700, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL, makas atmaktan bin 228 TL, dur ihtarına uymamaktan 166 TL, şerit değiştirme ihlalinden 314 TL, kırmızı ışık ihlalinden 314 TL olmak üzere toplam 9 bin 950 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan Bedirhan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.'Bu ceza değil, daha farklı ceza çekebilirdiniz'Polis ekiplerine, Bedirhan K.’yı kaçmaması konusunda uyardıklarını ancak durmadığını söyleyen arkadaşı Yasin B., “Arkadaşım, 'yakalanmazsam daha az ceza alırım' diyerek polisten kaçmak istedi, ancak şimdi cezasını çekecek” dedi. Ölümle sonuçlanmış kazaları hatırlatıp gençlere uyarılarda bulunan bir polis memuru “Bu ceza bir şey değil, daha farklı cezalar çekebilirdiniz” diye konuştu.

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