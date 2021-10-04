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Bursa'da hırsız markette kilitli kaldı
Bursa'da hırsız markette kilitli kaldı
Bursa'da marketten hırsızlık yapacağı sırada kadın kasiyer tarafından içeri kilitlenen hırsızlık zanlısı camı kırarak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T12:58+0300
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yaşam
türkiye
bursa
hırsız
market
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Olay, Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bir markette meydana geldi.İddiaya göre, markette şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi takibe alan kadın kasiyer, şüphelinin kaşar peyniri çaldığını görerek müdahale etti. Hızla dışarı çıkarak kapıyı üzerine kilitleyen kadın kasiyer çevreden yardım istedi. Bu sırada yardıma gelen vatandaşlar içeride kilitli kalan hırsızın kaçmasını önlemek için ellerinde tabure ve sopalarla tedbir aldı. Polis ekiplerine haber verildiği sırada camı kıran hırsız kaçarak gözden kayboldu.Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken, hırsızın o anları kameraya anbean yansıdı.
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türkiye, bursa, hırsız, market

Bursa'da hırsız markette kilitli kaldı

12:58 04.10.2021
© İHABursa'da markete kilitlenen hırsız camı kırarak böyle kaçtı
Bursa'da markete kilitlenen hırsız camı kırarak böyle kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© İHA
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Bursa'da marketten hırsızlık yapacağı sırada kadın kasiyer tarafından içeri kilitlenen hırsızlık zanlısı camı kırarak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bir markette meydana geldi.
İddiaya göre, markette şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi takibe alan kadın kasiyer, şüphelinin kaşar peyniri çaldığını görerek müdahale etti. Hızla dışarı çıkarak kapıyı üzerine kilitleyen kadın kasiyer çevreden yardım istedi. Bu sırada yardıma gelen vatandaşlar içeride kilitli kalan hırsızın kaçmasını önlemek için ellerinde tabure ve sopalarla tedbir aldı. Polis ekiplerine haber verildiği sırada camı kıran hırsız kaçarak gözden kayboldu.
Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken, hırsızın o anları kameraya anbean yansıdı.
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