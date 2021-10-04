https://tr.sputniknews.com/20211004/bursada-hirsiz-markette-kilitli-kaldi-1049498470.html

Bursa'da hırsız markette kilitli kaldı

Bursa'da hırsız markette kilitli kaldı

Bursa'da marketten hırsızlık yapacağı sırada kadın kasiyer tarafından içeri kilitlenen hırsızlık zanlısı camı kırarak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

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2021-10-04T12:58+0300

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yaşam

türkiye

bursa

hırsız

market

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Olay, Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bir markette meydana geldi.İddiaya göre, markette şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi takibe alan kadın kasiyer, şüphelinin kaşar peyniri çaldığını görerek müdahale etti. Hızla dışarı çıkarak kapıyı üzerine kilitleyen kadın kasiyer çevreden yardım istedi. Bu sırada yardıma gelen vatandaşlar içeride kilitli kalan hırsızın kaçmasını önlemek için ellerinde tabure ve sopalarla tedbir aldı. Polis ekiplerine haber verildiği sırada camı kıran hırsız kaçarak gözden kayboldu.Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken, hırsızın o anları kameraya anbean yansıdı.

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türkiye, bursa, hırsız, market