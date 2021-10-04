https://tr.sputniknews.com/20211004/buyuk-timsah-kucuk-timsahi-yedi-1049495315.html

Büyük timsah, küçük timsahı yedi

Büyük timsah, küçük timsahı yedi

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde çekilen ve bir timsahın kendisinden cüssece küçük olan 1.8 metre boyundaki timsahı yediği görüntüler viral oldu. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

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timsah

abd

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ABD'de Taylor Soper adlı bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ve cuma gününden bu yana 3 milyondan fazla kez izlenen görüntülerde göletin kıyısında mücadele eden timsahlardan büyük olanı, diğerini zorlanmadan saniyeler içinde mideye indiriyor. Video büyük ilgi görse de USA Today sitesine konuşan aile böyle bir duruma ilk kez şahit olmadıklarını söyledi.

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2021

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timsah, abd