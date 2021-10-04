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Büyük timsah, küçük timsahı yedi
Büyük timsah, küçük timsahı yedi
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde çekilen ve bir timsahın kendisinden cüssece küçük olan 1.8 metre boyundaki timsahı yediği görüntüler viral oldu. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T11:21+0300
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ABD'de Taylor Soper adlı bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ve cuma gününden bu yana 3 milyondan fazla kez izlenen görüntülerde göletin kıyısında mücadele eden timsahlardan büyük olanı, diğerini zorlanmadan saniyeler içinde mideye indiriyor. Video büyük ilgi görse de USA Today sitesine konuşan aile böyle bir duruma ilk kez şahit olmadıklarını söyledi.
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timsah, abd

Büyük timsah, küçük timsahı yedi

11:21 04.10.2021
CC0 / / Timsah
Timsah - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
CC0 / /
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ABD'nin Güney Karolina eyaletinde çekilen ve bir timsahın kendisinden cüssece küçük olan 1.8 metre boyundaki timsahı yediği görüntüler viral oldu.
ABD'de Taylor Soper adlı bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ve cuma gününden bu yana 3 milyondan fazla kez izlenen görüntülerde göletin kıyısında mücadele eden timsahlardan büyük olanı, diğerini zorlanmadan saniyeler içinde mideye indiriyor.
Video büyük ilgi görse de USA Today sitesine konuşan aile böyle bir duruma ilk kez şahit olmadıklarını söyledi.
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