Çavuşoğlu: Son zamanlarda provokatif eylemler var

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: - Biz her zaman diplomasiye öncelik veriyoruz. Ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Onun amacı da herkesi diplomasiye geri döndürmek. - Daha Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerginliklerin sebebi ise Rum Kesimi'nin ve Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımlarıydı. Bir Sevilla haritası üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimiydi. Biz bunun böyle olmadığını sahada gösterdik. - Kıbrıs Türkleri, 'hakça paylaşım' diyor. Biz 'Tüm Akdeniz ülkeleri bir araya gelsin' diyoruz. Bu yüzden cumhurbaşkanımız Akdeniz Konferansı'Nı teklif Etti AB'ye. Henüz AB'den cevap yok. - Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum Kesimi'nden provokatif eylemler var. Haklı olarak bizim donanmamız da önce uyarı yapıyor sonra gerekli önlemleri alıyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunuyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
- Biz her zaman diplomasiye öncelik veriyoruz. Ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Onun amacı da herkesi diplomasiye geri döndürmek.
- Daha Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerginliklerin sebebi ise Rum Kesimi'nin ve Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımlarıydı. Bir Sevilla haritası üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimiydi. Biz bunun böyle olmadığını sahada gösterdik.
- Kıbrıs Türkleri, 'hakça paylaşım' diyor. Biz 'Tüm Akdeniz ülkeleri bir araya gelsin' diyoruz. Bu yüzden cumhurbaşkanımız Akdeniz Konferansı'Nı teklif Etti AB'ye. Henüz AB'den cevap yok.
- Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum Kesimi'nden provokatif eylemler var. Haklı olarak bizim donanmamız da önce uyarı yapıyor sonra gerekli önlemleri alıyor.