https://tr.sputniknews.com/20211004/cavusoglu-son-zamanlarda-provokatif-eylemler-var-1049512505.html

Çavuşoğlu: Son zamanlarda provokatif eylemler var

Çavuşoğlu: Son zamanlarda provokatif eylemler var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunuyor. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T18:39+0300

2021-10-04T18:39+0300

2021-10-04T18:47+0300

mevlüt çavuşoğlu

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Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: - Biz her zaman diplomasiye öncelik veriyoruz. Ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Onun amacı da herkesi diplomasiye geri döndürmek. - Daha Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerginliklerin sebebi ise Rum Kesimi'nin ve Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımlarıydı. Bir Sevilla haritası üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimiydi. Biz bunun böyle olmadığını sahada gösterdik. - Kıbrıs Türkleri, 'hakça paylaşım' diyor. Biz 'Tüm Akdeniz ülkeleri bir araya gelsin' diyoruz. Bu yüzden cumhurbaşkanımız Akdeniz Konferansı'Nı teklif Etti AB'ye. Henüz AB'den cevap yok. - Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum Kesimi'nden provokatif eylemler var. Haklı olarak bizim donanmamız da önce uyarı yapıyor sonra gerekli önlemleri alıyor.

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2021

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mevlüt çavuşoğlu