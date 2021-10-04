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https://tr.sputniknews.com/20211004/cavusoglu-son-zamanlarda-provokatif-eylemler-var-1049512505.html
Çavuşoğlu: Son zamanlarda provokatif eylemler var
Çavuşoğlu: Son zamanlarda provokatif eylemler var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunuyor. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T18:39+0300
2021-10-04T18:47+0300
mevlüt çavuşoğlu
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Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: - Biz her zaman diplomasiye öncelik veriyoruz. Ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Onun amacı da herkesi diplomasiye geri döndürmek. - Daha Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerginliklerin sebebi ise Rum Kesimi'nin ve Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımlarıydı. Bir Sevilla haritası üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimiydi. Biz bunun böyle olmadığını sahada gösterdik. - Kıbrıs Türkleri, 'hakça paylaşım' diyor. Biz 'Tüm Akdeniz ülkeleri bir araya gelsin' diyoruz. Bu yüzden cumhurbaşkanımız Akdeniz Konferansı'Nı teklif Etti AB'ye. Henüz AB'den cevap yok. - Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum Kesimi'nden provokatif eylemler var. Haklı olarak bizim donanmamız da önce uyarı yapıyor sonra gerekli önlemleri alıyor.
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mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu: Son zamanlarda provokatif eylemler var

18:39 04.10.2021 (güncellendi: 18:47 04.10.2021)
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunuyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
- Biz her zaman diplomasiye öncelik veriyoruz. Ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Onun amacı da herkesi diplomasiye geri döndürmek.
- Daha Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerginliklerin sebebi ise Rum Kesimi'nin ve Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımlarıydı. Bir Sevilla haritası üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimiydi. Biz bunun böyle olmadığını sahada gösterdik.
- Kıbrıs Türkleri, 'hakça paylaşım' diyor. Biz 'Tüm Akdeniz ülkeleri bir araya gelsin' diyoruz. Bu yüzden cumhurbaşkanımız Akdeniz Konferansı'Nı teklif Etti AB'ye. Henüz AB'den cevap yok.
- Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum Kesimi'nden provokatif eylemler var. Haklı olarak bizim donanmamız da önce uyarı yapıyor sonra gerekli önlemleri alıyor.
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