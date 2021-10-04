https://tr.sputniknews.com/20211004/cilingir-cagirip-komsusunun-71-bin-liralik-altinini-caldi-1049493750.html
Çilingir çağırıp komşusunun 71 bin liralık altınını çaldı
Çilingir çağırıp komşusunun 71 bin liralık altınını çaldı
Adana’da hamile bir kadın yeni evlenen komşusuna “Altınlarını hırsız çalmasın, onları yatak odasına asma tavana koy” dedikten sonra kadın evde yokken çilingir... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T10:27+0300
2021-10-04T10:27+0300
2021-10-04T10:27+0300
yaşam
adana
altın
hırsız
hırsızlık
çilingir
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Yeni evlenen Yakup ve Zeynep Öztürk çifti Pınar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinin 8. katını kiraladı. Zeynep Öztürk, bir süre sonra 9. katta oturan ve 7 aylık hamile olan Güllü P. ile arkadaş oldu. Çift sürekli birbirine gidip gelmeye başladı.Komşusu ile sohbet eden Güllü P., iddiaya göre, Zeynep Öztürk'e altınlarını nereye sakladığını sorduktan sonra, “En uygun yer yatak odasındaki asma tavanın iç kısmı. Oraya saklamalısın yoksa hırsızlar çalar” dedi.Evde olmadıklarını öğrenince çilingir çağırdıZiyaretten bir hafta sonra Güllü P., Zeynep Öztürk'e mesaj atıp, kendisinin ve eşinin evde olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Çiftin evde olmadığını anlayan Güllü P., mahalledeki çilingir Mustafa H.'ye kapıda kaldığını söyleyerek eve çağırdı.Mustafa H., Öztürk çiftinin kapısını açtıktan sonra apartmandan ayrılırken, Güllü P. ise komşusunun 71 bin TL değerindeki altınlarını alıp, evden çıktı.Çilingir de sorguya alındıİşten eve dönen Öztürk çifti evlerinin kapısını açık görünce yaptıkları kontrolde altınların yerinde olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine apartmana gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.Yapılan incelemede olay günü apartmanda oturmayan Mustafa H.'nin, Güllü P. ile birlikte binaya gelip gittiğini tespit etti. Ekiplerin iş yerine gittiği Mustafa H., “Güllü P. isimli kadın, kapıda kaldığını söyledi. Ben de kapısını açtım” dedi.'İş kuracaktık, pişmanım'Öte yandan Zeynep Öztürk de altınlarının yerini üst kat komşusu Güllü P.'ye söylediğini, olay günü de kendisine evde olup olmadığını sorduğunu belirtti.Bu tespitler üzerine polis, 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Güllü P.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Güllü P., hırsızlığı kendisinin yaptığını kabul edip, altınları da 71 bin TL karşılığında bir kuyumcuya sattığını, birkaç parça da bilezik aldığını, hırsızlığı eşi iş kuracağı için yaptığını söyleyerek ağlayıp pişman olduğunu dile getirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güllü P., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Güllü P.'nin sattığı altınlar kuyumcudan alınarak, Öztürk çiftine geri verildi.
adana
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adana, altın, hırsız, hırsızlık, çilingir
Çilingir çağırıp komşusunun 71 bin liralık altınını çaldı
Adana’da hamile bir kadın yeni evlenen komşusuna “Altınlarını hırsız çalmasın, onları yatak odasına asma tavana koy” dedikten sonra kadın evde yokken çilingir çağırıp eve girerek, 71 bin liralık altınları çaldı.
Yeni evlenen Yakup ve Zeynep Öztürk çifti Pınar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinin 8. katını kiraladı. Zeynep Öztürk, bir süre sonra 9. katta oturan ve 7 aylık hamile olan Güllü P. ile arkadaş oldu. Çift sürekli birbirine gidip gelmeye başladı.
Komşusu ile sohbet eden Güllü P., iddiaya göre, Zeynep Öztürk'e altınlarını nereye sakladığını sorduktan sonra, “En uygun yer yatak odasındaki asma tavanın iç kısmı. Oraya saklamalısın yoksa hırsızlar çalar” dedi.
Evde olmadıklarını öğrenince çilingir çağırdı
Ziyaretten bir hafta sonra
Güllü P., Zeynep Öztürk'e mesaj atıp, kendisinin ve eşinin evde olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Çiftin evde olmadığını
anlayan Güllü P., mahalledeki çilingir
Mustafa H.'ye kapıda kaldığını söyleyerek eve çağırdı.
Mustafa H., Öztürk çiftinin kapısını açtıktan sonra apartmandan ayrılırken, Güllü P. ise komşusunun 71 bin TL değerindeki altınlarını alıp, evden çıktı.
Çilingir de sorguya alındı
İşten eve dönen Öztürk çifti evlerinin kapısını açık görünce yaptıkları kontrolde altınların yerinde olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine apartmana gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.
Yapılan incelemede olay günü apartmanda oturmayan Mustafa H.'nin, Güllü P. ile birlikte binaya gelip gittiğini tespit etti. Ekiplerin iş yerine gittiği Mustafa H., “Güllü P. isimli kadın, kapıda kaldığını söyledi. Ben de kapısını açtım” dedi.
'İş kuracaktık, pişmanım'
Öte yandan Zeynep Öztürk de altınlarının yerini üst kat komşusu Güllü P.'ye söylediğini, olay günü de kendisine evde olup olmadığını sorduğunu belirtti.
Bu tespitler üzerine polis, 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Güllü P.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Güllü P., hırsızlığı kendisinin yaptığını kabul edip, altınları da 71 bin TL karşılığında bir kuyumcuya sattığını, birkaç parça da bilezik aldığını, hırsızlığı eşi iş kuracağı için yaptığını söyleyerek ağlayıp pişman olduğunu dile getirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güllü P., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Güllü P.'nin sattığı altınlar kuyumcudan alınarak, Öztürk çiftine geri verildi.