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Çin’den olası ‘virüs X’ uyarısı
Çin’den olası ‘virüs X’ uyarısı
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Gao Fu, dünyanın kesinlikle gelecekte yeni bir virüsle karşı karşıya kalacağını belirtti. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T18:18+0300
2021-10-04T18:18+0300
dünya
çin
dünya sağlık örgütü (dsö)
virüs
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Uluslararası Bilim ve Teknoloji Forumu’nda konuşan Gao Fu, günümüzde dünyanın sadece koronavirüs pandemisiyle değil, “aktüel enformasyon ve dezenformasyonun iç içe geçtiği enfodemi” ile karşı karşıya olduğunu söyledi.Dünyanın gelecekte mutlaka, özellikleri henüz bilinmeyen bir ‘virüs X’ ile karşılaşacağını kaydeden CDC Direktörü, “Bu virüs her an her yerde çıkabilir” ifadesini kullandı.Yeni virüse karşı önlemler hazırlama amacıyla bir işbirliği ilkesi öneren Gao, insanoğlunun geleceği için sorunun çözümü üzerinde birlikte çalışılması gerektiğini belirterek, “Bu bağlamda, dört C ilkesini öneriyorum: cooperation (işbirliği), competition (rekabet), communication (iletişim veya bilgi alışverişi) ve nihayet bazen üçüncü tarafın da olduğu coordination (koordinasyon)” dedi.Bu dört ilke arasında özellikle bilgi alışverişine dikkat çeken CDC Direktörü, “Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamlarının kısa sürede koronavirüs enfeksiyonuna karşı aşı geliştirmeye başlamasına izin veren Çin'den gelen açık bilgi alışverişiydi” diye ekledi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de dünya için yeni ölümcül virüs kehanetinde bulundu. Ghebreyesus, “Bu, dünyanın karşı karşıya kaldığı son salgın değil. Evrim değerlendirmelerine göre, son virüsten potansiyel olarak daha bulaşıcı ve daha ölümcül olan yeni bir virüs ortaya çıkacak” kaydetti.Pandemilerin ana itici gücünün, uluslararası dayanışma eksikliği ve ülkelerin kaynaklarını ve teknolojilerini paylaşmak istememesi olduğunu kaydeden DSÖ Genel Direktörü, “Eski yolu takip edersen aynı sonuca varırsın: hazır, güvenli ve adil olmayan bir dünyaya çıkarsın” ifadesini kullandı.
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çin, dünya sağlık örgütü (dsö), virüs

Çin’den olası ‘virüs X’ uyarısı

18:18 04.10.2021
© AFP 2021 / Noel CelisÇin'deki koronavirüs salgını nedeniyle maske takan insanlar
Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle maske takan insanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AFP 2021 / Noel Celis
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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Gao Fu, dünyanın kesinlikle gelecekte yeni bir virüsle karşı karşıya kalacağını belirtti.
Uluslararası Bilim ve Teknoloji Forumu’nda konuşan Gao Fu, günümüzde dünyanın sadece koronavirüs pandemisiyle değil, “aktüel enformasyon ve dezenformasyonun iç içe geçtiği enfodemi” ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
Dünyanın gelecekte mutlaka, özellikleri henüz bilinmeyen bir ‘virüs X’ ile karşılaşacağını kaydeden CDC Direktörü, “Bu virüs her an her yerde çıkabilir” ifadesini kullandı.
Yeni virüse karşı önlemler hazırlama amacıyla bir işbirliği ilkesi öneren Gao, insanoğlunun geleceği için sorunun çözümü üzerinde birlikte çalışılması gerektiğini belirterek, “Bu bağlamda, dört C ilkesini öneriyorum: cooperation (işbirliği), competition (rekabet), communication (iletişim veya bilgi alışverişi) ve nihayet bazen üçüncü tarafın da olduğu coordination (koordinasyon)” dedi.
Bu dört ilke arasında özellikle bilgi alışverişine dikkat çeken CDC Direktörü, “Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamlarının kısa sürede koronavirüs enfeksiyonuna karşı aşı geliştirmeye başlamasına izin veren Çin'den gelen açık bilgi alışverişiydi” diye ekledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de dünya için yeni ölümcül virüs kehanetinde bulundu. Ghebreyesus, “Bu, dünyanın karşı karşıya kaldığı son salgın değil. Evrim değerlendirmelerine göre, son virüsten potansiyel olarak daha bulaşıcı ve daha ölümcül olan yeni bir virüs ortaya çıkacak” kaydetti.
Pandemilerin ana itici gücünün, uluslararası dayanışma eksikliği ve ülkelerin kaynaklarını ve teknolojilerini paylaşmak istememesi olduğunu kaydeden DSÖ Genel Direktörü, “Eski yolu takip edersen aynı sonuca varırsın: hazır, güvenli ve adil olmayan bir dünyaya çıkarsın” ifadesini kullandı.
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