Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211004/cumhurbaskani-erdogan-arap-projesi-sekreteri-hanceri-kabul-etti-1049511989.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Projesi Sekreteri Hancer'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Projesi Sekreteri Hancer'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Projesi Sekreteri Hamis Hancer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T18:24+0300
2021-10-04T18:24+0300
2021-10-04T18:24+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049511964_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_7e790116b42ca0877d6d3bc5f505db7b.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Muhammed Hablusi ve Arap Projesi Sekreteri Hamis Hancer ile görüştü. Kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049511964_0:0:650:488_1920x0_80_0_0_9b86f13b9cfecb0bba339bb95a93c152.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Projesi Sekreteri Hancer'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Projesi Sekreteri Hamis Hancer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Muhammed Hablusi ve Arap Projesi Sekreteri Hamis Hancer ile görüştü.
Kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.