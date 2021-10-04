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https://tr.sputniknews.com/20211004/danistaydan-guzellik-salonlariyla-ilgili-karar-bircok-cihaz-kullanilamayacak-1049491475.html
Danıştay'dan güzellik salonlarıyla ilgili karar: Birçok cihaz kullanılamayacak
Danıştay'dan güzellik salonlarıyla ilgili karar: Birçok cihaz kullanılamayacak
Türkiye genelinde sayıları 100 bini geçen güzellik salonları ile ilgili kritik bir karar çıktı. Danıştay Onuncu Daire, dermotolog ve estetik cerrahların açtığı... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T07:56+0300
2021-10-04T07:55+0300
türkiye
danıştay
kuaför
salon
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Danıştay tarafından verilen karara göre artık güzellik salonlarında foto epilasyon gibi bazı tıbbı cihazlar kullanılamayacak. Türkiye’de bir süredir, Güzellik Salonları ile Dermatolog ve Estetik cerrahlar arasında süren bir gerilim söz konusu. Davalara da konu olan gerilimin kaynağında ise, her geçen gün büyüyen sektörde alınacak pay yer alıyor. Türk Dermatoloji Derneği ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanımına imkân veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında dava açtı.Uzmanı olmayan kullanmasınHürriyet'in haberine göre, Danıştay Onuncu Daire’de görülen davada anılan iki dernek özetle şu görüşleri öne sürdü: “Foto epilasyon cihazı, tıbbi Cihaz niteliğinde. Bu cihazı uzmanı olmayan kişiler kullanamaz. Bu davayı, anılan cihazları dernek üyelerinin kullanması için açmadık. Toplum sağlığı önemli. Oluşabilecek sağlık ihlallerinin önüne geçmek gerekir. Daha önceki düzenlemeler de iptal edilmişti.” Davalı konumda bulunan İçişleri Bakanlığı adına yapılan savunmada ise, yönetmeliğin çıkarılmasının sebebinin mevzuattaki boşluğu gidermek olduğu kaydedildi. Savunmada, yönetmelikle kullanımına izin verilen cihazlara ilişkin sıkı bir denetimin getirildiği kaydedildi.Sağlık sorunu olurBeş yıla yakın süren yargılama sonrası Daire kararını verdi. Daire, 30 Mart 2017’de Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin iki maddesini de iptal etti. Dairenin iptal gerekçesi kararda şöyle yer aldı:“Cihazın, tıp yeterliliği olmayan kişilerce kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Lazer epilasyon, foto epilasyon, cilt bakımı gibi hizmetler, dermatolog ve estetik cerrahi uzmanlarca veriliyor...”Başkan muhalif kaldı5 üyeli Daire’nin iki üyesi ise çoğunluk görüşüne katılmadı. Başkan Yılmaz Akçil ile üye hakim Lütfiye Akbulut, karşı oy yazısında şu görüşe yer verdi: “Güzellik salonlarına, tıbbi olarak değerlendirilebilecek hiçbir işlemin yapılmasına izin verilmiş değil. Tıbbi olmayan cihazların kullanılmasında da hukuka aykırılık yok. Hali hazırda kullanılan tüm cihazların çeşitli komplikasyonlara sebebiyet vereceği gerekçesiyle tamamen yasaklanması durumunda, bu tür işyerlerinde çalışan bir çok kişinin işsiz kalmasına yol açılmış olur.”'Tıbbi değil kozmetik cihazlar'Danıştay 10. Daire’nin iptal kararı sonrası Türkiye genelindeki yüzlerce güzellik salonu harekete geçti. Kararın bozulması için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na yapılan başvurularda, “Kullandığımız cihazlar tıbbi amaçlı değil, kozmetik amaçlı cihazlar. Burada amaç, doktorların açtıkları güzellik salonlarında ve özel sağlık kuruluşlarında bu cihazları kullanmak. Büyük bir rant söz konusu. Hastane ortamında da olsa o cihazları yine güzellik uzmanı kullanıyor. Amaçları, maddi getiriyi ellerinde tutmak istiyorlar” denildi.400 bini aşkın kişi çalışıyor“Binlerce üye işyeri kapanma noktasına geldi” diyen İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ayşe Aydın “Bir tek, ağda yapıp, oje sürüp kirpik takabileceğiz. Birçok cihazın kullanımı yasaklanıyor. Özellikle İstanbul Anadolu yakasında sıkı bir denetim başlatıldı. İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri polisle birlikte işyerlerine giderek cihazları tutanak altına alıyor. Pandemi gerçeği ise ortada. İşletmeciler tedirgin. Sektörde asgari 400 bini aşkın insan geçimini sağlıyor” dedi.
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danıştay, kuaför, salon

Danıştay'dan güzellik salonlarıyla ilgili karar: Birçok cihaz kullanılamayacak

07:56 04.10.2021
© AADanıştay
Danıştay - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AA
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Türkiye genelinde sayıları 100 bini geçen güzellik salonları ile ilgili kritik bir karar çıktı. Danıştay Onuncu Daire, dermotolog ve estetik cerrahların açtığı davada, güzellik salonlarında birtakım cihazların kullanılmasına izin veren yönetmeliği iptal etti. İptal karar sonrası denetimler sıklaştı.
Danıştay tarafından verilen karara göre artık güzellik salonlarında foto epilasyon gibi bazı tıbbı cihazlar kullanılamayacak. Türkiye’de bir süredir, Güzellik Salonları ile Dermatolog ve Estetik cerrahlar arasında süren bir gerilim söz konusu. Davalara da konu olan gerilimin kaynağında ise, her geçen gün büyüyen sektörde alınacak pay yer alıyor. Türk Dermatoloji Derneği ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanımına imkân veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında dava açtı.

Uzmanı olmayan kullanmasın

Hürriyet'in haberine göre, Danıştay Onuncu Daire’de görülen davada anılan iki dernek özetle şu görüşleri öne sürdü:
“Foto epilasyon cihazı, tıbbi Cihaz niteliğinde. Bu cihazı uzmanı olmayan kişiler kullanamaz. Bu davayı, anılan cihazları dernek üyelerinin kullanması için açmadık. Toplum sağlığı önemli. Oluşabilecek sağlık ihlallerinin önüne geçmek gerekir. Daha önceki düzenlemeler de iptal edilmişti.”
Davalı konumda bulunan İçişleri Bakanlığı adına yapılan savunmada ise, yönetmeliğin çıkarılmasının sebebinin mevzuattaki boşluğu gidermek olduğu kaydedildi. Savunmada, yönetmelikle kullanımına izin verilen cihazlara ilişkin sıkı bir denetimin getirildiği kaydedildi.

Sağlık sorunu olur

Beş yıla yakın süren yargılama sonrası Daire kararını verdi. Daire, 30 Mart 2017’de Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin iki maddesini de iptal etti. Dairenin iptal gerekçesi kararda şöyle yer aldı:
“Cihazın, tıp yeterliliği olmayan kişilerce kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Lazer epilasyon, foto epilasyon, cilt bakımı gibi hizmetler, dermatolog ve estetik cerrahi uzmanlarca veriliyor...”

Başkan muhalif kaldı

5 üyeli Daire’nin iki üyesi ise çoğunluk görüşüne katılmadı. Başkan Yılmaz Akçil ile üye hakim Lütfiye Akbulut, karşı oy yazısında şu görüşe yer verdi:
“Güzellik salonlarına, tıbbi olarak değerlendirilebilecek hiçbir işlemin yapılmasına izin verilmiş değil. Tıbbi olmayan cihazların kullanılmasında da hukuka aykırılık yok. Hali hazırda kullanılan tüm cihazların çeşitli komplikasyonlara sebebiyet vereceği gerekçesiyle tamamen yasaklanması durumunda, bu tür işyerlerinde çalışan bir çok kişinin işsiz kalmasına yol açılmış olur.”

'Tıbbi değil kozmetik cihazlar'

Danıştay 10. Daire’nin iptal kararı sonrası Türkiye genelindeki yüzlerce güzellik salonu harekete geçti. Kararın bozulması için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na yapılan başvurularda, “Kullandığımız cihazlar tıbbi amaçlı değil, kozmetik amaçlı cihazlar. Burada amaç, doktorların açtıkları güzellik salonlarında ve özel sağlık kuruluşlarında bu cihazları kullanmak. Büyük bir rant söz konusu. Hastane ortamında da olsa o cihazları yine güzellik uzmanı kullanıyor. Amaçları, maddi getiriyi ellerinde tutmak istiyorlar” denildi.

400 bini aşkın kişi çalışıyor

“Binlerce üye işyeri kapanma noktasına geldi” diyen İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ayşe Aydın “Bir tek, ağda yapıp, oje sürüp kirpik takabileceğiz. Birçok cihazın kullanımı yasaklanıyor. Özellikle İstanbul Anadolu yakasında sıkı bir denetim başlatıldı. İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri polisle birlikte işyerlerine giderek cihazları tutanak altına alıyor. Pandemi gerçeği ise ortada. İşletmeciler tedirgin. Sektörde asgari 400 bini aşkın insan geçimini sağlıyor” dedi.
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