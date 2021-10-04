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https://tr.sputniknews.com/20211004/dizi-oyuncusu-fatih-goksel-aydogduoglu-pedofili-sucundan-tutuklandi-1049489177.html
Dizi oyuncusu Fatih Göksel Aydoğduoğlu pedofili suçundan tutuklandı
Dizi oyuncusu Fatih Göksel Aydoğduoğlu pedofili suçundan tutuklandı
Oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu 2018 senesinde sahte başkomiser kimliğiyle yakalanmış ve hakkında 5 sene hapis cezası istenmişti. Şimdi ise Fatih Göksel... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T02:45+0300
2021-10-04T02:52+0300
türkiye
tutuklama
pedofili
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Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, sosyal medya platformu Twitter, birtakım hesaplardan pedofili içerikli paylaşımlar ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalar yapıldığını tespit etti. Twitter, bu durumu Bilişim Dairesi Başkanlığı'na ihbar edince söz konusu hesaplar incelemeye alındı. Hesapların dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan oyuncunun bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde çocuklara ait birçok müstehcen içerik ele geçirildi.Aydoğduoğlu'nun küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı da belirlendi. Videoları ABD'de telefonuna yüklediğini iddia eden oyuncu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oyuncu Aydoğduoğlu daha öncede Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte polis kimliğiyle yakalanmış, kimliği kendisinin tasarladığını itiraf edince hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.Emniyette ifade veren şüpheli söz konusu hesapların kendisine ait olduğunu, 2014 ila 2016 yılları arasındaki paylaşımları sadece eğlence amacıyla yaptığını ileri sürerek, 18 yaşından küçüklere ilgi duymadığını, yetişkin kadın ve erkeklerden hoşlandığını, suç işlemediğini anlattı.İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheli burada verdiği ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Fatih Göksel Aydoğduoğlu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor.
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tutuklama, pedofili

Dizi oyuncusu Fatih Göksel Aydoğduoğlu pedofili suçundan tutuklandı

02:45 04.10.2021 (güncellendi: 02:52 04.10.2021)
© DHA Fatih Göksel Aydoğduoğlu pedofili suçundan cezaevine gönderildi
 Fatih Göksel Aydoğduoğlu pedofili suçundan cezaevine gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© DHA
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Oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu 2018 senesinde sahte başkomiser kimliğiyle yakalanmış ve hakkında 5 sene hapis cezası istenmişti. Şimdi ise Fatih Göksel Aydoğduoğlu pedofili suçundan cezaevine gönderildi.
Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, sosyal medya platformu Twitter, birtakım hesaplardan pedofili içerikli paylaşımlar ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalar yapıldığını tespit etti. Twitter, bu durumu Bilişim Dairesi Başkanlığı'na ihbar edince söz konusu hesaplar incelemeye alındı. Hesapların dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan oyuncunun bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde çocuklara ait birçok müstehcen içerik ele geçirildi.
Aydoğduoğlu'nun küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı da belirlendi. Videoları ABD'de telefonuna yüklediğini iddia eden oyuncu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oyuncu Aydoğduoğlu daha öncede Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte polis kimliğiyle yakalanmış, kimliği kendisinin tasarladığını itiraf edince hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Emniyette ifade veren şüpheli söz konusu hesapların kendisine ait olduğunu, 2014 ila 2016 yılları arasındaki paylaşımları sadece eğlence amacıyla yaptığını ileri sürerek, 18 yaşından küçüklere ilgi duymadığını, yetişkin kadın ve erkeklerden hoşlandığını, suç işlemediğini anlattı.
İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheli burada verdiği ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Fatih Göksel Aydoğduoğlu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor.
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