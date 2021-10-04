https://tr.sputniknews.com/20211004/dogu-ve-bati-almanyanin-birlesmesinin-31-yil-donumu-kutlandi-1049488698.html

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 31. yıl dönümü kutlandı

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 31. yıl dönümü kutlandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, çeşitlilik ve farklılıkların demokrasi için tehdit olmadığını söyledi. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T00:59+0300

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Almanya Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya) ile Federal Almanya Cumhuriyeti'nin (Batı Almanya) birleşmesinin 31. yıl dönümündeki kutlamalar bu yıl Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde yapıldı.Halle'deki Georg-Friedrich-Haendel Salonu'nda düzenlenen kutlamalara Başbakan Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bakanlar, eyalet başbakanları, milletvekilleri ve yasama organlarının başkanları katıldı.Geçen haftaki seçimin ardından yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek Başbakan Merkel, yaptığı konuşmada, halkı demokrasi için çaba sarf etmeye çağırdı ve "Bizim demokrasiye ihtiyacımız olduğu gibi demokrasinin de bize ihtiyacı var. Demokrasi öylesine orada durmuyor. Onun için her gün birlikte çalışmamız lazım." dedi.Merkel, basın özgürlüğü gibi yüksek değerlere saldırıların olduğunu, kamuoyunda dezenformasyon ile kin ve nefretin körüklendiğini aktararak, "Burada sadece kişilere veya gruplara iftira atılmıyor, burada sadece kökeninden, dış görünümünden veya inancından dolayı insanlara saldırılmıyor, burada demokrasiye saldırılıyor." şeklinde konuştu.İnsanların birbirine davranışlarında daha fazla saygı göstermesi gerektiğini ifade eden Merkel, demokrasiyi koruma çağrısında bulundu.Merkel, demokratik kazanımların hafife alınmamasını isteyerek, "Çeşitlilik ve farklılıklar demokrasi için tehdit değildir. Tam tersine, çeşitlilik ve farklılıklar yaşanan özgürlüğün bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.Halle kentinde, iki Almanya'nın birleşmesinin 31. yıl dönümü vesilesiyle yapılan kutlamaların yanı sıra ülkenin diğer kentlerinde de etkinlikler düzenlendi.

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almanya, angela merkel, batı almanya, doğu almanya