Dünya rekortmeni dalışçı Uruk: Kampta, psikolojik şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmaktayım

“Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım. Bu olayları daha önce yaşadığım için kampa gelmeme talebimi daha önce kendilerine iletmiştim fakat kabul edilmedi. Şimdi de buradan ayrılmama izin verilmiyor. Yaşadığım cendere bu tweetle kayda geçsin. Üzüntüden ne yazacağımı bile bilmiyorum. Fiziken de psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Hakkımı kanıtlayabildiğim ölçüde arayacağım. Bana Meksika’da kalmaktan korkmadın mı, nasıl dayandın diye soruyordunuz, doğru cevabı şimdi vereyim. O koşullar bile burada yaşadıklarımdan iyiydi ve devam etmek için başka şansım yoktu. Ve ben yine yoluma devam edeceğim hiç merak etmeyin. Evet bu tweeti utanarak atıyorum ama atıyorum.”