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Dünya rekortmeni dalışçı Uruk: Kampta, psikolojik şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmaktayım
Dünya rekortmeni dalışçı Uruk: Kampta, psikolojik şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmaktayım
Serbest dalışçı Fatma Uruk, sosyal medya hesabından "Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım" dedi. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T11:41+0300
2021-10-04T11:47+0300
yaşam
psikolojik şiddet
serbest dalış
dalış
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Geçtiğimiz yıl peş peşe üç gün üç dünya rekoru kırarak adını tarihe yazdıran milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Milli Takım kampında psikolojik şiddete ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını duyurdu.Daha önce de benzer şeyler yaşadığı için kampa gelmemeyi talep ettiğini ancak bunun kabul edilmediğini aktaran Uruk, ayrılmasına da izin verilmediğini söyledi. Uruk, “Üzüntüden ne yazacağımı bile bilmiyorum. Fiziken de psikolojik olarak da çökmüş durumdayım” dedi.Fatma Uruk daha sonra yaptığı paylaşımda Türkiye Su Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen’in kendisi hakkında, “Önünde bira olan fotoğrafı kulübüne gönderin, sonra basına servis edin. Görelim bakalım ne olacak” şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti.Uruk’un paylaşımları şöyle:
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psikolojik şiddet, serbest dalış, dalış

Dünya rekortmeni dalışçı Uruk: Kampta, psikolojik şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmaktayım

11:41 04.10.2021 (güncellendi: 11:47 04.10.2021)
© AADünya rekortmeni dalışçı Fatma Uruk: Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmaktayım
Dünya rekortmeni dalışçı Fatma Uruk: Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmaktayım - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AA
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Serbest dalışçı Fatma Uruk, sosyal medya hesabından "Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım" dedi.
Geçtiğimiz yıl peş peşe üç gün üç dünya rekoru kırarak adını tarihe yazdıran milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Milli Takım kampında psikolojik şiddete ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını duyurdu.
Daha önce de benzer şeyler yaşadığı için kampa gelmemeyi talep ettiğini ancak bunun kabul edilmediğini aktaran Uruk, ayrılmasına da izin verilmediğini söyledi. Uruk, “Üzüntüden ne yazacağımı bile bilmiyorum. Fiziken de psikolojik olarak da çökmüş durumdayım” dedi.
Fatma Uruk daha sonra yaptığı paylaşımda Türkiye Su Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen’in kendisi hakkında, “Önünde bira olan fotoğrafı kulübüne gönderin, sonra basına servis edin. Görelim bakalım ne olacak” şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti.
Uruk’un paylaşımları şöyle:
“Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım. Bu olayları daha önce yaşadığım için kampa gelmeme talebimi daha önce kendilerine iletmiştim fakat kabul edilmedi. Şimdi de buradan ayrılmama izin verilmiyor. Yaşadığım cendere bu tweetle kayda geçsin. Üzüntüden ne yazacağımı bile bilmiyorum. Fiziken de psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Hakkımı kanıtlayabildiğim ölçüde arayacağım. Bana Meksika’da kalmaktan korkmadın mı, nasıl dayandın diye soruyordunuz, doğru cevabı şimdi vereyim. O koşullar bile burada yaşadıklarımdan iyiydi ve devam etmek için başka şansım yoktu. Ve ben yine yoluma devam edeceğim hiç merak etmeyin. Evet bu tweeti utanarak atıyorum ama atıyorum.”
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