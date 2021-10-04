https://tr.sputniknews.com/20211004/dunyanin-en-eski-ve-en-kucuk-muhafiz-birliginde-asi-krizi-1049515678.html

Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar birliğinde aşı krizi

Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar birliğinde aşı krizi

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'ı ve ruhani lideri Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T20:19+0300

2021-10-04T20:19+0300

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koronavirüs

vatikan

papa francis

katolik

koronavirüs

koronavirüs aşısı

urs breitenmoser

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1506 yılından beri Papa ve ikametini korumakla görevli dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliğinde aşı karşıtlığı sıkıntısı yaşanıyor.Vatikan'a yakın haber sitelerinden Rome Reports’a göre, İsviçreli Muhafızlar arasında Kovid-19'a karşı aşılaması tamamlanmayan 3 askerin görevleri askıya alınırken, aşı olmayı reddeden 3 asker de muhafız birliğinden ayrıldı.İsviçreli Muhafızların sözcüsü Urs Breitenmoser, yaptığı açıklamada, birlikten ayrılan 3 muhafızın bunu gönüllü yaptığını belirtirken, aşılamaları tamamlanmayan diğer 3 askerin ise bu süreçleri tamamlanıncaya dek görevlerinin askıya alındığını bildirdi.Katoliklerin ruhani lideri Papa ile her zaman yakın temas halinde olan İsviçreli Muhafızların mevcudiyeti 100'den biraz fazla.Vatikan, Kovid-19’la mücadele kapsamında, aşı veya test yaptırmış ya da kısa süre öncesinde hastalığı atlatmış olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasını, şehir devletinde çalışanlar ve tüm ziyaretçiler için 1 Ekim'den itibaren zorunlu hale getirmişti.

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vatikan, papa francis, katolik, koronavirüs, koronavirüs aşısı, urs breitenmoser