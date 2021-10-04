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Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar birliğinde aşı krizi
Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar birliğinde aşı krizi
Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'ı ve ruhani lideri Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T20:19+0300
2021-10-04T20:22+0300
koronavirüs
vatikan
papa francis
katolik
koronavirüs
koronavirüs aşısı
urs breitenmoser
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1506 yılından beri Papa ve ikametini korumakla görevli dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliğinde aşı karşıtlığı sıkıntısı yaşanıyor.Vatikan'a yakın haber sitelerinden Rome Reports’a göre, İsviçreli Muhafızlar arasında Kovid-19'a karşı aşılaması tamamlanmayan 3 askerin görevleri askıya alınırken, aşı olmayı reddeden 3 asker de muhafız birliğinden ayrıldı.İsviçreli Muhafızların sözcüsü Urs Breitenmoser, yaptığı açıklamada, birlikten ayrılan 3 muhafızın bunu gönüllü yaptığını belirtirken, aşılamaları tamamlanmayan diğer 3 askerin ise bu süreçleri tamamlanıncaya dek görevlerinin askıya alındığını bildirdi.Katoliklerin ruhani lideri Papa ile her zaman yakın temas halinde olan İsviçreli Muhafızların mevcudiyeti 100'den biraz fazla.Vatikan, Kovid-19’la mücadele kapsamında, aşı veya test yaptırmış ya da kısa süre öncesinde hastalığı atlatmış olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasını, şehir devletinde çalışanlar ve tüm ziyaretçiler için 1 Ekim'den itibaren zorunlu hale getirmişti.
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vatikan, papa francis, katolik, koronavirüs, koronavirüs aşısı, urs breitenmoser

Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar birliğinde aşı krizi

20:19 04.10.2021 (güncellendi: 20:22 04.10.2021)
© AP Photo / Andrew MedichiniKatolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'ı ve ruhani lideri Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar
Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'ı ve ruhani lideri Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
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Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'ı ve ruhani lideri Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlamayan 3 muhafızın görevleri askıya alınırken, aşı olmak istemeyen 3 asker de birlikten ayrıldı.
1506 yılından beri Papa ve ikametini korumakla görevli dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliğinde aşı karşıtlığı sıkıntısı yaşanıyor.
Vatikan'a yakın haber sitelerinden Rome Reports’a göre, İsviçreli Muhafızlar arasında Kovid-19'a karşı aşılaması tamamlanmayan 3 askerin görevleri askıya alınırken, aşı olmayı reddeden 3 asker de muhafız birliğinden ayrıldı.
İsviçreli Muhafızların sözcüsü Urs Breitenmoser, yaptığı açıklamada, birlikten ayrılan 3 muhafızın bunu gönüllü yaptığını belirtirken, aşılamaları tamamlanmayan diğer 3 askerin ise bu süreçleri tamamlanıncaya dek görevlerinin askıya alındığını bildirdi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa ile her zaman yakın temas halinde olan İsviçreli Muhafızların mevcudiyeti 100'den biraz fazla.
Vatikan, Kovid-19’la mücadele kapsamında, aşı veya test yaptırmış ya da kısa süre öncesinde hastalığı atlatmış olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasını, şehir devletinde çalışanlar ve tüm ziyaretçiler için 1 Ekim'den itibaren zorunlu hale getirmişti.
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