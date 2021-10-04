https://tr.sputniknews.com/20211004/e-devletten-veri-sizintisi-iddialari-hakkinda-aciklama-1049517846.html

e-Devlet’ten veri sızıntısı iddiaları hakkında açıklama

e-Devlet’ten veri sızıntısı iddiaları hakkında açıklama

e-Devlet, Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiaları hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T22:00+0300

2021-10-04T22:00+0300

2021-10-04T22:06+0300

e-devlet

türkiye

açıklama

sızıntı

cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı, resmi Twitter hesabından Türkiye’nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiaları hakkında açıklama yaptı.İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:" 2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye’nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.Yapılan detaylı teknik kontrollerle kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmamıştır.Söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği anlaşılmıştır.Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması konusunda en etkin koruma yöntemi olacaktır.Bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmaları konusunda tüm kurumlarımız işbirliği içinde faaliyet yürütmektedir."

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e-devlet, açıklama, sızıntı, cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi