https://tr.sputniknews.com/20211004/emekli-amerikan-ordusu-askerleri-azerbaycan-sinirinda-ermeni-cocuklara-silahli-egitim-veriyor-1049499445.html
Washington Examiner: Emekli Amerikan askerleri, Ermeni çocuklara silahlı eğitim veriyor
Washington Examiner: Emekli Amerikan askerleri, Ermeni çocuklara silahlı eğitim veriyor
Amerikan basını, ABD ordusundan emekli olan askerlerin Azerbaycan ile Ermenistan sınırında bulunan Ermeni köylerinde çocuklara gayri nizami harp eğitimi... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T13:32+0300
2021-10-04T13:32+0300
2021-10-04T13:34+0300
dünya
abd
ermenistan
azerbaycan
eğitim
abd ordusu
dağlık karabağ
çocuk
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ABD merkezli Washington Examiner, ABD ordusundan emekli olarak özel güvenlik şirketlerine çalışan askerlerin Azerbaycan ile Ermenistan sınırı yakınındaki Ermeni köyünde çocuklara silahlı eğitim verdiğini öne sürdü.Eğitimin, 'Phoenix Cesaret Okulu' adlı bir grup eski asker tarafından verildiği belirtilen haberde, ekibin başında 'Aram' mahlaslı, ABD Hava Kuvvetleri'nde Özel Kuvvetler subayı olarak 13 yıl görev yapan bir Lübnanlı Ermeninin bulunduğu kaydedildi.Haberde, ekibin, her yıl yerli halktan 2 ila 3 bin arasında insanı eğitmeyi amaçladıklarına ilişkin ifadeleri yer buldu.Eylül 2020'de yeniden alevlenen Dağlık Karabağ çatışmaları, 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti. Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes sağlanması, esir ve naaş değişimi yapılması konusunda mutabakat sağlamıştı. Ateşkes sürecinin izlenmesi için bölgeye Rus barış gücü askerleri konuşlandırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211004/pasinyan-teyit-etti-azerbaycan-cumhurbaskani-ile-gorusmeye-hazirim-1049488843.html
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abd, ermenistan, azerbaycan, eğitim, abd ordusu, dağlık karabağ, çocuk
Washington Examiner: Emekli Amerikan askerleri, Ermeni çocuklara silahlı eğitim veriyor
13:32 04.10.2021 (güncellendi: 13:34 04.10.2021)
Amerikan basını, ABD ordusundan emekli olan askerlerin Azerbaycan ile Ermenistan sınırında bulunan Ermeni köylerinde çocuklara gayri nizami harp eğitimi verdiğini bildirdi.
ABD merkezli Washington Examiner, ABD ordusundan emekli olarak özel güvenlik şirketlerine çalışan askerlerin Azerbaycan ile Ermenistan sınırı yakınındaki Ermeni köyünde çocuklara silahlı eğitim verdiğini öne sürdü.
Eğitimin, 'Phoenix Cesaret Okulu' adlı bir grup eski asker tarafından verildiği belirtilen haberde, ekibin başında 'Aram' mahlaslı, ABD Hava Kuvvetleri'nde Özel Kuvvetler subayı olarak 13 yıl görev yapan bir Lübnanlı Ermeninin bulunduğu kaydedildi.
Haberde, ekibin, her yıl yerli halktan 2 ila 3 bin arasında insanı eğitmeyi amaçladıklarına ilişkin ifadeleri yer buldu.
Eylül 2020'de yeniden alevlenen Dağlık Karabağ çatışmaları, 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti. Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes sağlanması, esir ve naaş değişimi yapılması konusunda mutabakat sağlamıştı. Ateşkes sürecinin izlenmesi için bölgeye Rus barış gücü askerleri konuşlandırılmıştı.