https://tr.sputniknews.com/20211004/emine-erdogan-kuresel-isinma-gidisatina-yon-verecek-son-nesiliz-1049510550.html

Emine Erdoğan: Küresel ısınma gidişatına yön verecek son nesiliz

Emine Erdoğan: Küresel ısınma gidişatına yön verecek son nesiliz

Emine Erdoğan, küresel ısınmayla ilgili, "Dünyanın geleceğini tehdit eden bu büyük mesele karşısında, ülkelerin tek başına hareket etmesi yetmiyor. Küresel bir... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T17:38+0300

2021-10-04T17:38+0300

2021-10-04T17:42+0300

türkiye

emine erdoğan

su

küresel iklim

iklim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049510487_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0673f719966c0f6dcab6e273e5c30d1e.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'in daveti üzerine Kamerun'un başkenti Yaounde'de gerçekleştirilen '4 Ekim Dünya Habitat Günü' kutlama etkinliğinin açılış bölümüne video mesajla katıldıKonuşmasına 4 Ekim Dünya Habitat Günü'nü kutlayarak başlayan Emine Erdoğan, 1996'da İstanbul'un Habitat 2'ye ev sahipliği yaptığını ve bu etkinliğin küresel çapta ses getirdiğini hatırlattı."Ülkelerin tek başına hareket etmesi yetmiyor"Erdoğan, çevre raporlarının, iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğu konusunda büyük bir alarm verdiğini vurguladı:'El birliği yapmaya hazırız'Erdoğan, Türkiye olarak 2017'den bu yana ulusal çapta Sıfır Atık Projesi başlattıklarını anımsatarak, önce kamu kurumlarında başlayan atık ayrıştırma çalışmalarının, dalga dalga topluma yayıldığını ve önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi:'Bilinçsiz adımlar çevre felaketini kaçınılmaz kılıyor'Tekstil sektörünün çevre konusunda karnesinin zayıf olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Karbon emisyonunun yüzde 10'unu tek başına üretiyor. Yani, uluslararası uçuşların ürettiğinden daha fazla. Su kaynaklarının kullanımında da en büyük ikinci tüketici durumunda. Sadece bir kot pantolonun üretilmesi için 10.8 litre su kullanılıyor. Bütün bunlara karşılık, her yıl üretilen tekstil ürünlerinin yüzde 85'i çöpe gidiyor. Ürünlerin her yıkanışında yılda 500 bin ton mikro fiber, yeryüzü sularına karışıyor. Bu, 50 milyar plastik şişe demek. Mikro plastiklerin doğada kaybolmadığını hepimiz biliyoruz. Balıkların dahi bu döngüden etkilendiği görülüyor; yani soframıza kadar geliyor. Hulasa üretiminden tüketimine kadar her bilinçsiz adım, çevre felaketini kaçınılmaz kılıyor" ifadelerini kullandı.'Karbon emisyonunu azaltacak süreci hızlandırmalıyız'Emine Erdoğan, Kovid-19'un yeni bir yaşam biçiminin anahtarlarını verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emine erdoğan, su, küresel iklim, iklim