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https://tr.sputniknews.com/20211004/emre-asiki-oldurmek-icin-tetikci-tutmustu-yagmur-sarnic-hakkinda-30-yil-hapis-cezasi-istemi-1049504938.html
Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu: Yağmur Sarnıç hakkında 30 yıl hapis cezası istemi
Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu: Yağmur Sarnıç hakkında 30 yıl hapis cezası istemi
Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç’ın yargılanmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Yağmur Sarnıç'ın 30... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T15:43+0300
2021-10-04T15:44+0300
emre aşık
türkiye
hapis
yağmur sarnıç
tetikçi
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Sabah'ın haberine göre, Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasında olanlar magazin gündemine bomba gibi düşerken, son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor.Savcılık, Yağmur Sarnıç’ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.Yağmur Sarnıç’ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ve Baycan Şenürek’in ise 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.Mahkeme heyeti, son savunmalarını hazırlamaları için sanıklara bir ay süre verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210614/emre-asikin-bosanma-davasinda-yagmur-asika-zorlama-hapsi-1044727344.html
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emre aşık, hapis, yağmur sarnıç, tetikçi

Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu: Yağmur Sarnıç hakkında 30 yıl hapis cezası istemi

15:43 04.10.2021 (güncellendi: 15:44 04.10.2021)
© Fotoğraf : TwitterYağmur Aşık- Emre Aşık
Yağmur Aşık- Emre Aşık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç’ın yargılanmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Yağmur Sarnıç'ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Sabah'ın haberine göre, Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasında olanlar magazin gündemine bomba gibi düşerken, son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor.
Savcılık, Yağmur Sarnıç’ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Yağmur Sarnıç’ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ve Baycan Şenürek’in ise 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.
Mahkeme heyeti, son savunmalarını hazırlamaları için sanıklara bir ay süre verdi.
Emre Aşık-Yağmur Aşık boşanma davası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2021
DÜNYA
Emre Aşık'ın boşanma davasında Yağmur Aşık'a zorlama hapsi
14 Haziran , 12:17
511000
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