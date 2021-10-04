Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu: Yağmur Sarnıç hakkında 30 yıl hapis cezası istemi

Sabah'ın haberine göre, Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasında olanlar magazin gündemine bomba gibi düşerken, son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor.Savcılık, Yağmur Sarnıç’ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.Yağmur Sarnıç’ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ve Baycan Şenürek’in ise 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.Mahkeme heyeti, son savunmalarını hazırlamaları için sanıklara bir ay süre verdi.
Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç’ın yargılanmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Yağmur Sarnıç'ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Sabah'ın haberine göre, Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasında olanlar magazin gündemine bomba gibi düşerken, son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor.
Savcılık, Yağmur Sarnıç’ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Yağmur Sarnıç’ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ve Baycan Şenürek’in ise 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.
Mahkeme heyeti, son savunmalarını hazırlamaları için sanıklara bir ay süre verdi.