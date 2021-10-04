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Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon eylülde yüzde 1.25 artarken yıllık bazda yüzde 19.58 oldu. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T10:04+0300
2021-10-04T10:16+0300
türkiye
enflasyon
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
merkez bankası
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Enflasyonda yükseliş eylül ayında da sürdü. Tüketici enflasyonu (TÜFE) eylülde yüzde 19,58’e yükseldi. Ağustosta oran yüzde 19,25 ile Merkez Bankası’nın (TCMB) yüzde 19’luk politika faizini aşmış, sonrasında TCMB faizi yüzde 18’e çekmişti. Böylece faiz ile enflasyon arasındaki fark daha da açıldı.TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13.04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.42 artış gerçekleşti.
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enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), merkez bankası

Enflasyon rakamları belli oldu

10:04 04.10.2021 (güncellendi: 10:16 04.10.2021)
© AAEnflasyon- alışveriş- market
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AA
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Enflasyon eylülde yüzde 1.25 artarken yıllık bazda yüzde 19.58 oldu.
Enflasyonda yükseliş eylül ayında da sürdü. Tüketici enflasyonu (TÜFE) eylülde yüzde 19,58’e yükseldi. Ağustosta oran yüzde 19,25 ile Merkez Bankası’nın (TCMB) yüzde 19’luk politika faizini aşmış, sonrasında TCMB faizi yüzde 18’e çekmişti. Böylece faiz ile enflasyon arasındaki fark daha da açıldı.
TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13.04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.42 artış gerçekleşti.
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