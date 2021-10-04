https://tr.sputniknews.com/20211004/fsb-moskovada-bir-hizb-ut-tahrir-hucresi-cokertildi-1049502312.html

FSB: Moskova'da bir Hizb-ut Tahrir hücresi çökertildi

FSB: Moskova'da bir Hizb-ut Tahrir hücresi çökertildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'da Hizb-ut Tahrir terör örgütüne bir hücrenin çökertildiğini açıkladı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T14:44+0300

2021-10-04T14:44+0300

2021-10-04T14:56+0300

dünya

moskova

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

hizb-ut tahrir

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Rusya topraklarında faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına yönelik çalışmalarını sürdüren FSB, bir hücrenin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.FSB, Moskova'da hücre evine yapılan baskın sonucunda iki elebaşı ile altı aktif üyenin gözaltına alındığını belirtti.FSB'nin elde ettiği bilgilere göre cihatçı teröristler, Moskova Bölgesi'nin sakinleri arasında terör ideolojisini yaymaya yönelik faaliyetler yürütüyordu.Teröristlerin bulunduğu mekanda yapılan aramalarda yasaklı propaganda materyalleri ele geçirildi.Hizb-ut Tahrir hakkında dava açılırken hücrenin faaliyetleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.

moskova

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moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), hizb-ut tahrir