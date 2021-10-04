https://tr.sputniknews.com/20211004/fulya-ozturkten--umudun-olsun-programi-icin-igrenc-icerikler-diyen-fatih-portakala-yanit-1049513422.html

Fulya Öztürk'ten 'Umudun Olsun' programı için 'iğrenç içerikler' diyen Fatih Portakal'a yanıt

Fulya Öztürk'ten 'Umudun Olsun' programı için 'iğrenç içerikler' diyen Fatih Portakal'a yanıt

Fox TV'de yayınlanan 'Umudun Olsun' programının sunucusu Fulya Öztürk, Celal Bilin adlı bir vatandaşın içinde eşinin olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T19:09+0300

2021-10-04T19:09+0300

2021-10-04T19:09+0300

türkiye

fatih portakal

fox tv

fulya öztürk

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Fulya Öztürk’ün sunduğu ‘Fulya ile Umudun Olsun’ programında Celal Bilgin isimli bir kişi canlı yayında eşinin cinsel içerikli videosunu izletmişti. Olay Türkiye gündemine otururken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısından ve eskiden Fox TV'de çalışan gazeteci Fatih Portakal'dan tepki gelmişti. Konuyla ilgili programın sunucusu Fulya Öztürk’ten açıklama geldi.“Rahatsızlık verdiysek ben ve ekibim adına özür diliyorum” diyen Öztürk, olayın çarpıtıldığını söyledi. Öztürk, yayında söz konusu videonun ekrana yansımadığını, programdaki görevlilerin işlerini yapabilmesi için izlemek zorunda olduklarını ve kendisinin de izlemediğini belirtti.Konuyla ilgili haberlere tepki gösteren Öztürk, “Attığı manşete bak; ‘Pornografik görüntü izletti.’ Bak kardeşim cuma günündeki programda rahatsızlık verdiysem, şahsım ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki… ‘Bu da oldu.’ Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı?” dedi.'Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz'Öztürk, isim vermeden eski FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal’a sert tepki gösterdi ve şöyle dedi: “Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz. Benim çok sevdiğim, saydığım insanlar ne oldu? Başkaları ensest ilişki işlerken, 15 gün o konuyu sündüre sündüre masaya yatırırken, niye hiçbiriniz bir yorum yapmadı? Niye, niye ekmek yediğiniz yere laf ediyorsunuz? Bak ben CNN Türk’ten geldim. 15 yılımı verdim. Şanla şerefle sevgi dolu şekilde ayrıldım ben. Eğer ben bir gün CNN Türk’le ilgili laf edersem benden kork. Çünkü ben ekmek yediğim yere laf ediyorsam yarın öbür gün buraya da laf ederim. Bu bir duruştur, karakterdir.”Portakal ne demişti? Programa Portakal’dan da tepki gelmişti. Portakal sosyal medya hesabından “Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. ‘Halk bunu izliyor, istiyor’ demekse ilkesizlik” diye yazmıştı. Programa eski FOX TV sunucusu Fatih Portakal’dan da tepki gelmişti. Portakal, sosyal medya hesabından “Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. ‘Halk bunu izliyor, istiyor’ demekse ilkesizlik” diye yazmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211002/fatih-portakaldan-foxda-yayinlanan-umudun-olsun-programina-tepki-sacma-sapan-igrenc-icerikler-1049461320.html

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