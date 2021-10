https://tr.sputniknews.com/20211004/gwyneth-paltrow-kadin-libidosunu-artiracak-takviye-gida-urunu-sekse-haziri-piyasaya-cikardi-1049515866.html

Gwyneth Paltrow, kadın libidosunu artıracak takviye gıda ürünü 'Sekse Hazır'ı piyasaya çıkardı

04.10.2021

Ürün, girişimci oyuncunun "sağlıklı yaşam imparatorluğu" Goop'un bir parçası olarak piyasaya sürülüyor ve alışılmadık bir adı var: DTF. Yani "sekse hazır" (down to f***) ifadesinin günlük konuşma dilindeki kısaltması."Cinsel dürtülerimizi hareketlendirmek için yardım istediğimizi söylemekten utanmıyoruz"İnternet sitesinde takviye besin şöyle açıklanıyor:"Cinsel dürtülerimizi hareketlendirmek için yardım istediğimizi söylemekten utanmıyoruz.Yalnız olmadığımızı da biliyoruz: Günlük stres ve kaygı, hormonal dalgalanmalar ve yorgunluk, kadın libidosunu ve cinsel sağlığı etkileyebilir."Goop markası, "arzunun önündeki bu yaygın fizyolojik engellerden bazılarını" ele almak için "cinsel sağlık araç setine" eklenebilecek bir şey üretmeye bilim ve araştırma ekibinin yardımcı olduğunu söylüyor.Sonuç almak için iki ay boyunca günde iki kapsülÜrünü kullananlara, sonuçları görmek için iki ay boyunca günde iki kapsül almaları tavsiye ediliyor.T24'ün haberine göre, takviye gıda ürünü, Goop'un kadınlarda sağlıklı cinsel uyarılmayı ve arzuyu desteklediği klinik olarak kanıtlandığını söylediği Libifem çemen otu özü içeriyor. Buna ek olarak ürünün içinde, markanın "geleneksel bir kadın sağlığı adaptojeni" olarak tanımladığı shatavari ve "ruh hali desteği" sağlayan safran özü de var.ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından değerlendirilmediAncak Goop internet sitesi, ürünün ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından değerlendirilmediğini de açık bir şekilde söylüyor. Ürünün herhangi bir hastalığı teşhis etmesi, tedavi etmesi, iyileştirmesi veya önlemesi de amaçlanmamış.Ürünü Instagram hesabında tanıtan Paltrow şunları söyledi:"Günlük stres ve kaygı, hormonal değişiklikler, yorgunluk, yaş… Bunlar libidomuzu ve cinsel sağlığımızı etkileyebilir. Yani evet, biz (bilim ve araştırma ekibimizle) gerçekten yardımcı olan bir takviye ürettik ve evet, buna DTF [down to f***] adını verdik. Çünkü biliyorsunuz, biz goop'uz."

