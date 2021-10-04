https://tr.sputniknews.com/20211004/haberturk-yazari-par-iki-transferle-ak-parti-oylari-muhalefete-gecer-mi-1049496609.html

HaberTürk yazarı Par: İki transferle AK Parti oyları muhalefete geçer mi?

HaberTürk yazarı Par: İki transferle AK Parti oyları muhalefete geçer mi?

HaberTürk yazarı Kübra Par, Andy-Ar Başkanı Faruk Acar'ın İYİ Parti için çalışacağını duyurması üzerine "Peki muhalefet bloku bu iki transfer üzerinden AK... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T11:57+0300

2021-10-04T11:57+0300

2021-10-04T11:56+0300

politika

faruk acar

andy-ar

kübra par

millet ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/1042431084_0:0:1212:681_1920x0_80_0_0_123bebf03a6b6b700485fff1c1b530b8.jpg

HaberTürk yazarı Kübra Par, Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar'ın AK Parti'den ayrılarak İYİ Parti için çalışacağını duyurmasını ve AKP için kamuoyu araştırmaları yapan eski Anar Başkanı İbrahim Uslu'nun da CHP ile anlaştığını hatırlatarak, "Peki muhalefet bloku bu iki transfer üzerinden AK Parti seçmeninin kodlarını çözüp oyları hop diye bu tarafa kaydırabilir mi?" diye sordu.Par, yazısına şöyle devam etti:"Millet İttifakı’nın muhafazakâr-sağ-milliyetçi tabanın hassasiyetlerini gözetecek, en azından bam tellerine basmayacak kampanyalar yapmasına önayak olabilirler ki yüzde 50+1 denkleminde bu küçümsenmemesi gereken bir katkıdır.Fakat büyük bir mucize yaratmalarını beklemek elbette saflık olur çünkü Erdoğan’ın bunca yıllık seçim başarısının arkasında kampanyalar değil seçmeni ile kurduğu güçlü duygusal bağ yatıyor.Bu arada küçük bir dedikodu vereyim, hatırladığım kadarıyla Faruk Acar ile İbrahim Uslu’nun arası pek iyi değildi.Kader ikisini de AK Parti’den uzaklaştırdığına göre barışıp birlikte çalışırlar mı acaba?"

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

faruk acar, andy-ar, kübra par, millet ittifakı