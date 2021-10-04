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https://tr.sputniknews.com/20211004/halil-sezaiden-hakaret-davasi-1049506633.html
Halil Sezai'den hakaret davası
Halil Sezai'den hakaret davası
Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, sosyal medyada kendisi hakkında paylaşım yapan fırıncı Fatih Mermerdaş'tan şikayetçi oldu. Mermerdaş'a 'hakaret' suçundan 3... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T16:25+0300
2021-10-04T16:25+0300
yaşam
halil sezai
hakaret
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Şanlıurfa'da fırıncılık yapan Fatih Mermerdaş, geçen yıl İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç’i darbeden ve 43 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Halil Sezai hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.Halil Sezai, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Fatih Mermerdaş’tan şikayetçi oldu. Arabuluculuk kapsamında olan dosya üzerinde taraflar uzlaşamadı. Dosyayı inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Fatih Mermerdaş hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame kabul edildiHalil Sezai’nin müşteki Mermerdaş’tan kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, "Şüphelinin Facebook isimli sosyal medya hesabından şikayetçiyi kastederek hakaret ettiği ve bu suretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Hazırlanan iddianame Bakırköy 20'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Söylediklerinin arkasında olduğu söyleyen Fatih Mermerdaş, "Bu şahıs, babası yaşında, kendisini savunamayacak durumdaki yaşlı adamı dövmüştür. Ben vicdanen rahatsız oldum. Bu yaptığım paylaşımın hakaret olduğunu düşünmüyorum. Yine olsa yine yaparım. O an aklıma 'Zulmün karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır' sözü geldi. Ben de dayanamadım. Görüntü bana dokundu. Bir yorum yapmak zorunda kaldım. Bu kelimeden dolayı o kişiyle mahkemelik oldum. Ben uzlaşma teklifini kabul ettim. Ancak karşı taraf uzlaşmayı kabul etmedi. Mahkemelik olduk. Karşı taraf davayı sürdürmekte kararlı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211001/komsusunu-doven-halil-sezaiden-itiraf-pismanim-ilk-defa-kavga-ettim-1049437073.html
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halil sezai, hakaret

Halil Sezai'den hakaret davası

16:25 04.10.2021
© Fotoğraf : TwitterHalil Sezai
Halil Sezai - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, sosyal medyada kendisi hakkında paylaşım yapan fırıncı Fatih Mermerdaş'tan şikayetçi oldu. Mermerdaş'a 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Şanlıurfa'da fırıncılık yapan Fatih Mermerdaş, geçen yıl İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç’i darbeden ve 43 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Halil Sezai hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Halil Sezai, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Fatih Mermerdaş’tan şikayetçi oldu.
Arabuluculuk kapsamında olan dosya üzerinde taraflar uzlaşamadı. Dosyayı inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Fatih Mermerdaş hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame kabul edildi

Halil Sezai’nin müşteki Mermerdaş’tan kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, "Şüphelinin Facebook isimli sosyal medya hesabından şikayetçiyi kastederek hakaret ettiği ve bu suretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Hazırlanan iddianame Bakırköy 20'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Söylediklerinin arkasında olduğu söyleyen Fatih Mermerdaş, "Bu şahıs, babası yaşında, kendisini savunamayacak durumdaki yaşlı adamı dövmüştür. Ben vicdanen rahatsız oldum. Bu yaptığım paylaşımın hakaret olduğunu düşünmüyorum. Yine olsa yine yaparım. O an aklıma 'Zulmün karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır' sözü geldi. Ben de dayanamadım. Görüntü bana dokundu. Bir yorum yapmak zorunda kaldım. Bu kelimeden dolayı o kişiyle mahkemelik oldum. Ben uzlaşma teklifini kabul ettim. Ancak karşı taraf uzlaşmayı kabul etmedi. Mahkemelik olduk. Karşı taraf davayı sürdürmekte kararlı" dedi.
Halil Sezai - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
YAŞAM
Komşusunu döven Halil Sezai'den itiraf: Pişmanım, ilk defa kavga ettim
1 Ekim, 17:49
010000
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