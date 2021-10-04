https://tr.sputniknews.com/20211004/halil-sezaiden-hakaret-davasi-1049506633.html

Halil Sezai'den hakaret davası

Halil Sezai'den hakaret davası

Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, sosyal medyada kendisi hakkında paylaşım yapan fırıncı Fatih Mermerdaş'tan şikayetçi oldu. Mermerdaş'a 'hakaret' suçundan 3... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T16:25+0300

2021-10-04T16:25+0300

2021-10-04T16:25+0300

yaşam

halil sezai

hakaret

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Şanlıurfa'da fırıncılık yapan Fatih Mermerdaş, geçen yıl İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç’i darbeden ve 43 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Halil Sezai hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.Halil Sezai, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Fatih Mermerdaş’tan şikayetçi oldu. Arabuluculuk kapsamında olan dosya üzerinde taraflar uzlaşamadı. Dosyayı inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Fatih Mermerdaş hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame kabul edildiHalil Sezai’nin müşteki Mermerdaş’tan kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, "Şüphelinin Facebook isimli sosyal medya hesabından şikayetçiyi kastederek hakaret ettiği ve bu suretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Hazırlanan iddianame Bakırköy 20'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Söylediklerinin arkasında olduğu söyleyen Fatih Mermerdaş, "Bu şahıs, babası yaşında, kendisini savunamayacak durumdaki yaşlı adamı dövmüştür. Ben vicdanen rahatsız oldum. Bu yaptığım paylaşımın hakaret olduğunu düşünmüyorum. Yine olsa yine yaparım. O an aklıma 'Zulmün karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır' sözü geldi. Ben de dayanamadım. Görüntü bana dokundu. Bir yorum yapmak zorunda kaldım. Bu kelimeden dolayı o kişiyle mahkemelik oldum. Ben uzlaşma teklifini kabul ettim. Ancak karşı taraf uzlaşmayı kabul etmedi. Mahkemelik olduk. Karşı taraf davayı sürdürmekte kararlı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211001/komsusunu-doven-halil-sezaiden-itiraf-pismanim-ilk-defa-kavga-ettim-1049437073.html

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halil sezai, hakaret