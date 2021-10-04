https://tr.sputniknews.com/20211004/hindistan-kovid-19-nedeniyle-olenlerin-ailelerine-674er-dolar-odeyecek-1049499076.html

Hindistan, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin ailelerine 674'er dolar ödeyecek

Hindistan, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin ailelerine 674'er dolar ödeyecek

Hindistan hükümetinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine 674'er dolar tazminat ödeyeceği bildirildi. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T13:21+0300

2021-10-04T13:21+0300

2021-10-04T13:23+0300

dünya

hindistan

tazminat

koronavirüs

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BBC'nin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, hükümetin Kovid-19 salgını nedeniyle meydana gelen her ölüm vakası için 674 dolar (50 bin rupi) tazminat ödeme kararını onayladı.Yüksek Mahkemenin kararı, bir grup avukatın Hindistan afet yasasını referans göstererek Kovid-19 ölümleri için tazminat talep etmesi üzerine geldi.Yüksek Mahkeme Hakimi Mukesh Shah, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin en yakın akrabasına bir ay içerisinde tazminat ödeneceğini aktardı.Hindistan'da resmi rakamlara göre, şimdiye kadar virüs nedeniyle 447 binden fazla can kaybı yaşandığı bildirilirken, uzmanlar, resmi rakamların 10 katından daha fazla insanın salgın nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceğine inanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210512/hindistanda-kovid-cehennemi-ganj-nehrine-atilan-oluleri-yakalamak-icin-ag-serildi-1044485083.html

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hindistan, tazminat, koronavirüs