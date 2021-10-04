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https://tr.sputniknews.com/20211004/ibb-baskani-imamoglu-din-gorevlileri-ile-bulusacak-1049497289.html
İBB Başkanı İmamoğlu din görevlileri ile buluşacak
İBB Başkanı İmamoğlu din görevlileri ile buluşacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün akşam yemeğinde din görevlileriyle bir araya gelecek. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T12:18+0300
2021-10-04T12:18+0300
2021-10-04T12:18+0300
politika
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
camiler ve din görevlileri haftası
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Ekrem İmamoğlu bu akşam din görevlileri ile buluşacak. ‘İBB tarihinde bir ilk' olan yemekli buluşma, '1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ kapsamında gerçekleşecek.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, camiler ve din görevlileri haftası
İBB Başkanı İmamoğlu din görevlileri ile buluşacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün akşam yemeğinde din görevlileriyle bir araya gelecek.
Ekrem İmamoğlu bu akşam din görevlileri ile buluşacak.
‘İBB tarihinde bir ilk' olan yemekli buluşma, '1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ kapsamında gerçekleşecek.