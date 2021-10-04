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İki doz aşı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti
İki doz aşı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 22'ye ulaştığını duyurdu. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T23:40+0300
2021-10-04T23:40+0300
koronavirüs
tekirdağ
sosyal medya
çorum
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının, Tekirdağ ve Çorum'da da yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece mavi il sayısının 22'ye ulaştığını açıkladı.İkinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının, Kahramanmaraş ve Niğde'de de yüzde 65'i geçtiğini bildiren Koca, "Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım" sözlerini kullandı.
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tekirdağ, sosyal medya, çorum, fahrettin koca

İki doz aşı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti

23:40 04.10.2021
© REUTERS / Mike BlakePfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Mike Blake
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 22'ye ulaştığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının, Tekirdağ ve Çorum'da da yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece mavi il sayısının 22'ye ulaştığını açıkladı.
'Yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım'
İkinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının, Kahramanmaraş ve Niğde'de de yüzde 65'i geçtiğini bildiren Koca, "Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım" sözlerini kullandı.
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