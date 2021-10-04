https://tr.sputniknews.com/20211004/iki-doz-asi-olanlarin-orani-22-ilde-yuzde-75i-gecti-1049520386.html

İki doz aşı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti

İki doz aşı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 22'ye ulaştığını duyurdu. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T23:40+0300

2021-10-04T23:40+0300

2021-10-04T23:40+0300

koronavirüs

tekirdağ

sosyal medya

çorum

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının, Tekirdağ ve Çorum'da da yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece mavi il sayısının 22'ye ulaştığını açıkladı.İkinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının, Kahramanmaraş ve Niğde'de de yüzde 65'i geçtiğini bildiren Koca, "Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım" sözlerini kullandı.

tekirdağ

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