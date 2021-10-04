https://tr.sputniknews.com/20211004/iklim-degisikliginin-bir-etkisi-daha-dunya-artik-daha-karanlik-1049507365.html
İklim değişikliğinin bir etkisi daha: Dünya artık daha 'karanlık'
İklim değişikliğinin bir etkisi daha: Dünya artık daha 'karanlık'
İklim değişikliğinin son yıllarda yaşanan gelişmelerle etkileri çok daha görünür olmuşken, bu etkiye bir de Dünya'nın daha az 'yansıtıcı' hale gelmesi, yani... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T16:32+0300
2021-10-04T16:32+0300
2021-10-04T16:32+0300
yaşam
iklim değişikliği
araştırma
karanlık
dünya
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Geophysical Research Letters'da yayınlanan son bilimsel çalışma, iklim değişikliğinin dünyanın atmosferi üzerinde yarattığı bir etkiyi daha ortaya çıkardı.Hürriyet'in aktardığına göre, bu çalışmanın sonucuna göre Dünya, artık daha az 'yansıtıcı' hale geldi. Bu durum ise dünyanın artık eskiye göre daha 'Karanlık' olduğu anlamına geliyor.Araştırmacılar yaptıkları gözlemlerin sonuçlarını aktardıkları makalelerinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "1998-2017 yılları arasında Büyük Ayı Güneş Gözlemevi tarafından günlük, aylık, mevsimsel, yıllık ve on yıllık dönemler halinde yapılan ve modern fotometrik teknikler kullanılarak yapılan gözlemlere göre, kademeli olarak gerçekleşen ancak iklimsel olarak oldukça belirgin bir sonuç elde ettik. Buna göre yerkürenin 'yansıtabilirlik' oranı son 20 yıllık verilere dayanarak ~0.5 W/m2 oranında azaldı."Dünyanın yansıtıcılığı, iklim konusunda öncül belirleyicilerden birisi. Çünkü iklimsel değişikliklerin solar (güneş) yoğunluk, yansıtabilirlik ve sera gazı yalıtımıyla doğrudan ilgisi bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210924/arktikadaki-buz-erimesi-rekor-duzeye-ulasti-1049200792.html
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iklim değişikliği, araştırma, karanlık, dünya
İklim değişikliğinin bir etkisi daha: Dünya artık daha 'karanlık'
İklim değişikliğinin son yıllarda yaşanan gelişmelerle etkileri çok daha görünür olmuşken, bu etkiye bir de Dünya'nın daha az 'yansıtıcı' hale gelmesi, yani daha karanlık olması eklendi.
Geophysical Research Letters'da yayınlanan son bilimsel çalışma, iklim değişikliğinin dünyanın atmosferi üzerinde yarattığı bir etkiyi daha ortaya çıkardı.
Hürriyet'in aktardığına
göre, bu çalışmanın sonucuna göre Dünya, artık daha az 'yansıtıcı' hale geldi. Bu durum ise dünyanın artık eskiye göre daha 'Karanlık' olduğu anlamına geliyor.
Araştırmacılar yaptıkları gözlemlerin sonuçlarını aktardıkları makalelerinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "1998-2017 yılları arasında Büyük Ayı Güneş Gözlemevi tarafından günlük, aylık, mevsimsel, yıllık ve on yıllık dönemler halinde yapılan ve modern fotometrik teknikler kullanılarak yapılan gözlemlere göre, kademeli olarak gerçekleşen ancak iklimsel olarak oldukça belirgin bir sonuç elde ettik. Buna göre yerkürenin 'yansıtabilirlik' oranı son 20 yıllık verilere dayanarak ~0.5 W/m2 oranında azaldı."
Dünyanın yansıtıcılığı, iklim konusunda öncül belirleyicilerden birisi. Çünkü iklimsel değişikliklerin solar (güneş) yoğunluk, yansıtabilirlik ve sera gazı yalıtımıyla doğrudan ilgisi bulunuyor.