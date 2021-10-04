Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211004/imamoglundan-hayvanlari-koruma-gunu-paylasimi-bu-sehir-hepimizin-1049513106.html
İmamoğlu'ndan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı: 'Bu şehir hepimizin'
İmamoğlu'ndan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı: 'Bu şehir hepimizin'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu açıklamasında... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T18:55+0300
2021-10-04T18:55+0300
2021-10-04T18:55+0300
yaşam
hayvan hakları
hayvanları koruma kanunu
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104215/33/1042153374_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_7ca62e3287f62246a1a290017254af23.jpg
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Bu şehir hepimizin. #HayvanlarıKorumaGünü" ifadelerine yer verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104215/33/1042153374_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_03c4ae8f2d380a29baf1108f746a1627.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hayvan hakları, hayvanları koruma kanunu, ekrem imamoğlu
İmamoğlu'ndan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı: 'Bu şehir hepimizin'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu açıklamasında "Bu şehir hepimizin" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Bu şehir hepimizin. #HayvanlarıKorumaGünü" ifadelerine yer verdi.