https://tr.sputniknews.com/20211004/imf-baskani-kristalina-georgieva-sorusturmaya-alindi-1049491969.html

IMF Başkanı Kristalina Georgieva soruşturmaya alındı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva soruşturmaya alındı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın, Dünya Bankası uzmanlarına Çin lehine rapor hazırlamaları için baskı yaptığına dair açılan soruşturma devam ediyor. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T08:36+0300

2021-10-04T08:36+0300

2021-10-04T08:35+0300

dünya

çin

imf

kristalina georgieva

soruşturma

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Uluslararası Para Fonu'nda Soruşturma krizi yaşanıyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın Çin lehine rapor çıkarması için Dünya Bankası uzmanlarına baskı yaptığı iddia edildi.Hürriyet'in haberine göre, iddia üzerine soruşturma başlatıldı ve başkan Kristalina Georgieva ve baskı yapıldığını iddia edenler IMF İcra Kurulu tarafından dinlenecek.IMF İcra Kurulu, Dünya Bankası'na ilişkin hazırladıkları rapor konusunda WilmerHale hukuk şirketinin avukatlarını bugün dinleyecek.Georgieva ise IMF İcra Kurulu ile salı günü bir araya gelecek.IMF Başkanı Georgieva, Salı günü 11-17 Ekim tarihlerinde yapılacak IMF-Dünya Bankası güz dönemi toplantılarına ilişkin bir basın toplantısı da düzenleyecek.

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çin, imf, kristalina georgieva, soruşturma