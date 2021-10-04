https://tr.sputniknews.com/20211004/ingilterede-imzalar-atildi-dis-fircalar-gibi-koronavirus-testi-1049500280.html

İngiltere'de imzalar atıldı: Diş fırçalar gibi koronavirüs testi

İngiltere'de imzalar atıldı: Diş fırçalar gibi koronavirüs testi

Burundan ya da boğazdan süprüntüler alınarak uygulanan PCR testleri yerine tükürükten 'aktif' Kovid-19'u tespit edebilen ilk test, İngiltere'de kullanıma... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T13:50+0300

2021-10-04T13:50+0300

2021-10-04T13:50+0300

koronavirüs

ingiltere

diş fırçası

koronavirüs testi

pcr

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Halihazırda yapılan ve buruna ya da boğaza çubuk sokulan koronavirüs testlerinde 'zararsız viral parçalar' da radara takılabildiği için bazı kişiler virüsü taşımıyor olsa bile test sonucu pozitif çıkabiliyor. 'KnowNow' adı verilen antijen testinin uygulanması ise diş fırçalamaya benziyor. Koronavirüsü tespit edebilmesi için insan hücresi yüzeyine benzetilen test, sadece 'bulaşıcı' ya da 'aktif' virüsü yakaladığı için daha güvenilir sonuç veriyor. İngiltere merkezli teknoloji şirketi Vatic Healt ile Avrupa'nın en büyük koronavirüs testi üreticilerinden Abingdon Health arasında bugün imzalanan tedarik anlaşmasıyla her yıl 100 milyona yakın KnowNow testi üretilmesi planlanıyor. Vatic Healt'ın ortak kurucularından Alex Sheppard, "Bildiğimiz pandeminin bittiği yeni bir aşamaya doğru ilerliyoruz. Virüsle yaşamayı öğrenirken aksaklıklarla da ilgilenmek zorundayız. Maalesef ki virüsün mutasyonları artıyor, aşı nihai çözüm değil. Virüsün yayılmasını azaltmak ve ekonomiyi açık tutmak için test teknolojileri gerekli. Bizim eşsiz test teknolojimiz de bu alanda büyük bir dönüm noktası" dedi.

ingiltere

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ingiltere, diş fırçası, koronavirüs testi, pcr