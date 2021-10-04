https://tr.sputniknews.com/20211004/istanbul-adli-tip-kurumu-generallerin-saglik-durumlari-cezaevinde-kalmalarina-engel-degil-1049508823.html

İstanbul Adli Tıp Kurumu: Generallerin sağlık durumları cezaevinde kalmalarına engel değil

İstanbul Adli Tıp Kurumu: Generallerin sağlık durumları cezaevinde kalmalarına engel değil

İstanbul Adli Tıp Kurumu, generallerin cezaevi koşullarında kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T16:54+0300

2021-10-04T16:54+0300

2021-10-04T16:54+0300

türkiye

28 şubat

adli tıp kurumu

cezaevi

istanbul adli tıp kurumu

general

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İstanbul Adli Tıp Kurumu, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası cezaevine giren ve sağlık sorunları olan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında olduğu 7 generalle ilgili kararını verdi.Yargıtay 16. Ceza Dairesi´nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine girdi.Generallerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirdi. Generallerle ilgili raporları inceleyen İstanbul Adli Tıp Kurumu, cezaevi koşullarında kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi.

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28 şubat, adli tıp kurumu, cezaevi, istanbul adli tıp kurumu, general