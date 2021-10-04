https://tr.sputniknews.com/20211004/istanbulda-haftanin-ilk-is-gununde-trafik-yogunlugu-1049492082.html

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da birçok noktada trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine ve okula giden vatandaşlar, servis, toplu... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T09:10+0300

2021-10-04T09:10+0300

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türkiye

istanbul

trafik

ibb

yoğunluk

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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Özellikle D-100 Kadıköy istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.50 itibariyle yüzde 60 olarak ölçüldü.

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istanbul, trafik, ibb, yoğunluk