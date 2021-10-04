Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211004/japonyada-basbakan-suga-kabinesi-istifa-etti-1049490015.html
Japonya’da Başbakan Suga kabinesi istifa etti
Japonya’da Başbakan Suga kabinesi istifa etti
Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğine seçilen Kişida Fumio'nun başbakanlığı üstlenmesi beklenirken, Suga Yoşihide kabinesi istifasını... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T04:46+0300
2021-10-04T04:46+0300
dünya
japonya
yoşihide suga
hükümet
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043666232_0:92:1801:1105_1920x0_80_0_0_fffbc3e5a586794670fd2008a92206f7.jpg
Kyodo ajansının haberine göre, Kişida'nın görevi üstlenmesi öncesinde, Eylül 2020'den beri görevde bulunan mevcut kabine, toplu olarak görevinden ayrıldı.Kişida, LDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Gerçek başlangıç noktası burası. Kararlılık ve direnç göstererek ilerleyeceğim" diye konuştu.Parti içi seçimlerde Suga'nın yerine LDP başkanlığına seçilen Kişida'nın meclis oturumunda başbakanlık görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide, seçimlere katılmama kararı almıştı.Seçimlerde Kişida, rakipleri, Reform Bakanı Kono Taro ile kadın adaylar eski İçişleri Bakanı Noda Seiko ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'yi mağlup ederek ipi göğüslemişti.Muhtemel yeni kabineGöreve gelmesi sonrası yeni kabineyi açıklayacak Kişida'nın, Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'yu mevcut görevlerinde tutması bekleniyor.Kabine Baş Sekreterliğine Matsuno Hirokazu, Maliye Bakanlığına Suzuki Şuniçi'nin, Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığına Hagiuda Koiçi'nin getirileceği belirtiliyor. Yeni kabinede 3 kadın bakanın da yer alacağı kaydediliyor.Selefi Suga'nın aksine, Kişida'nın, daha önce herhangi bir kabinede görevlendirilmemiş 10'dan fazla siyasetçiye sorumlu devlet bakanlıkları verileceği iddia edildi.Meclisteki oylamanın akabinde İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenecek törenle yeni kabine göreve başlayacak.
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043666232_102:0:1697:1196_1920x0_80_0_0_f608a188bc752b7f7f47aefeafbd4e21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, yoşihide suga, hükümet, istifa

Japonya’da Başbakan Suga kabinesi istifa etti

04:46 04.10.2021
© REUTERS / Issei KatoJaponya Başbakanı Suga Yoşihide
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Issei Kato
Abone ol
Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğine seçilen Kişida Fumio'nun başbakanlığı üstlenmesi beklenirken, Suga Yoşihide kabinesi istifasını sundu.
Kyodo ajansının haberine göre, Kişida'nın görevi üstlenmesi öncesinde, Eylül 2020'den beri görevde bulunan mevcut kabine, toplu olarak görevinden ayrıldı.
Kişida, LDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Gerçek başlangıç noktası burası. Kararlılık ve direnç göstererek ilerleyeceğim" diye konuştu.
Parti içi seçimlerde Suga'nın yerine LDP başkanlığına seçilen Kişida'nın meclis oturumunda başbakanlık görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide, seçimlere katılmama kararı almıştı.
Seçimlerde Kişida, rakipleri, Reform Bakanı Kono Taro ile kadın adaylar eski İçişleri Bakanı Noda Seiko ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'yi mağlup ederek ipi göğüslemişti.

Muhtemel yeni kabine

Göreve gelmesi sonrası yeni kabineyi açıklayacak Kişida'nın, Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'yu mevcut görevlerinde tutması bekleniyor.
Kabine Baş Sekreterliğine Matsuno Hirokazu, Maliye Bakanlığına Suzuki Şuniçi'nin, Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığına Hagiuda Koiçi'nin getirileceği belirtiliyor. Yeni kabinede 3 kadın bakanın da yer alacağı kaydediliyor.
Selefi Suga'nın aksine, Kişida'nın, daha önce herhangi bir kabinede görevlendirilmemiş 10'dan fazla siyasetçiye sorumlu devlet bakanlıkları verileceği iddia edildi.
Meclisteki oylamanın akabinde İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenecek törenle yeni kabine göreve başlayacak.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:46Japonya’da Başbakan Suga kabinesi istifa etti
04:27NYT: Kuzey Akım-2 projesi ABD’de ‘kadro krizine’ yol açtı
04:04National Interest: ABD, 'Rus denizaltıları avı' başlatacaklarını duyurdu
03:45'Son 50 yılın en kurak dönemini yaşayan' Yüksekova'da 600 bin dönüm arazi kurudu
03:24Filistin Devlet Başkanı Abbas, iki bakanın bulunduğu İsrail heyetiyle görüştü
03:03Hz. Muhammed'in karikatürünü çizen İsveçli karikatürist ve iki koruma polisi trafik kazasında öldü
02:45Dizi oyuncusu Fatih Göksel Aydoğduoğlu pedofili suçundan tutuklandı
02:22Putin’in çevirmeni Rus liderle çalışmanın zor taraflarını anlattı
01:57Nijerya'daki silahlı saldırılarda bir haftada 120 kişi hayatını kaybetti
01:35Paşinyan teyit etti: Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmeye hazırım
00:59Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 31. yıl dönümü kutlandı
00:33Mısır Hava Yolları, İsrail'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi
00:31Balkondan yoldaki aracın üstüne düşen adam hayatını kaybetti
00:12Hindistan’da yolcu uçağı köprünün altında sıkıştı
Dünİstanbul'da tramvay arızası: Şehitlik durağı kapatıldı
DünÇaykur Rizespor'u 3-2 yenen Galatasaray'dan 'Şimdi çay saati' paylaşımı
DünSelçuk Bayraktar: Bizim medeniyetimiz, pozitif bilimin kurucularından
DünFatih Terim: Bugün çok memnun kaldım
DünTürkiye, Kabil'deki bombalı saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı
DünRusya: Halep'te militanların açtığı ateş sonucu iki Suriyeli asker yaralandı