https://tr.sputniknews.com/20211004/japonyada-basbakanlik-koltuguna-oturan-isim-resmen-belli-oldu-1049492208.html

Japonya'da başbakanlık koltuğuna oturan isim resmen belli oldu

Japonya'da başbakanlık koltuğuna oturan isim resmen belli oldu

Japonya başbakanlığına Fumio Kişida seçildi. Ülkenin 100. başbakanı Kişida, görevini 31 Ekim'de düzenlenmesi planlanan olağan genel seçimlere kadar yürütecek. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T09:16+0300

2021-10-04T09:16+0300

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dünya

japonya

fumio kişida

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Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Fumio Kişida, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi. Japonya Parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi. Kişida, partisi LDP ve ortağı Komeito hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugin milletvekillerinden 311'inin oyunu alarak, Japonya’nın 100. başbakanı oldu. LDP liderlik seçimlerinde geçen hafta Kişida, rakipleri Reform Bakanı Kono Taro ile kadın adaylar eski İçişleri Bakanı Noda Seiko ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'yi mağlup etmişti. Kişida, görevini 31 Ekim 2021'de düzenlenmesi planlanan olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

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japonya, fumio kişida