https://tr.sputniknews.com/20211004/karabag-catismalarini-anlatan-belgeselin-gala-tarihi-belli-oldu-1049505922.html

Karabağ çatışmalarını anlatan belgeselin gala tarihi belli oldu

Karabağ çatışmalarını anlatan belgeselin gala tarihi belli oldu

'Fulya ile Umudun Olsun' programının sunucusu Fulya Öztürk’ün Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ'da yaşanan çatışmalarda yaşadıkları ve tanık oldukları... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T16:07+0300

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2021-10-04T16:07+0300

yaşam

ermenistan

türkiye

azerbaycan

belgesel

fulya öztürk

dada vision

fulya: gözyaşının zafere dönüş hikayesi

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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yaşanan Karabağ çatışmalarını takip eden eski CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman ile bölgede yaşadıkları ‘Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi’ adı altında belgesele dönüştürüldü. 8 Ekim'de vizyona girecek olan 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Dada Film Ekibi tarafından gerçekleştirildi. Belgeselin İstanbul galası 5 Ekim'de Cinetime'da, Ankara galası da 9 Ekim'de Büyülü Fener Sinemaları'nda yapılacak.

ermenistan

azerbaycan

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ermenistan, türkiye, azerbaycan, belgesel, fulya öztürk, dada vision, fulya: gözyaşının zafere dönüş hikayesi