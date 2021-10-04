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https://tr.sputniknews.com/20211004/karabag-catismalarini-anlatan-belgeselin-gala-tarihi-belli-oldu-1049505922.html
Karabağ çatışmalarını anlatan belgeselin gala tarihi belli oldu
Karabağ çatışmalarını anlatan belgeselin gala tarihi belli oldu
'Fulya ile Umudun Olsun' programının sunucusu Fulya Öztürk’ün Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ'da yaşanan çatışmalarda yaşadıkları ve tanık oldukları... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T16:07+0300
2021-10-04T16:07+0300
yaşam
ermenistan
türkiye
azerbaycan
belgesel
fulya öztürk
dada vision
fulya: gözyaşının zafere dönüş hikayesi
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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yaşanan Karabağ çatışmalarını takip eden eski CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman ile bölgede yaşadıkları ‘Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi’ adı altında belgesele dönüştürüldü. 8 Ekim'de vizyona girecek olan 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Dada Film Ekibi tarafından gerçekleştirildi. Belgeselin İstanbul galası 5 Ekim'de Cinetime'da, Ankara galası da 9 Ekim'de Büyülü Fener Sinemaları'nda yapılacak.
ermenistan
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ermenistan, türkiye, azerbaycan, belgesel, fulya öztürk, dada vision, fulya: gözyaşının zafere dönüş hikayesi

Karabağ çatışmalarını anlatan belgeselin gala tarihi belli oldu

16:07 04.10.2021
© AASinema salonu
Sinema salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AA
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'Fulya ile Umudun Olsun' programının sunucusu Fulya Öztürk’ün Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ'da yaşanan çatışmalarda yaşadıkları ve tanık oldukları beyaz perdeye aktarılıyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yaşanan Karabağ çatışmalarını takip eden eski CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman ile bölgede yaşadıkları ‘Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi’ adı altında belgesele dönüştürüldü.
8 Ekim'de vizyona girecek olan 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Dada Film Ekibi tarafından gerçekleştirildi. Belgeselin İstanbul galası 5 Ekim'de Cinetime'da, Ankara galası da 9 Ekim'de Büyülü Fener Sinemaları'nda yapılacak.
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