Karabağ çatışmalarını anlatan belgeselin gala tarihi belli oldu

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yaşanan Karabağ çatışmalarını takip eden eski CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman ile bölgede yaşadıkları ‘Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi’ adı altında belgesele dönüştürüldü. 8 Ekim'de vizyona girecek olan 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Dada Film Ekibi tarafından gerçekleştirildi. Belgeselin İstanbul galası 5 Ekim'de Cinetime'da, Ankara galası da 9 Ekim'de Büyülü Fener Sinemaları'nda yapılacak.
'Fulya ile Umudun Olsun' programının sunucusu Fulya Öztürk’ün Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ'da yaşanan çatışmalarda yaşadıkları ve tanık oldukları beyaz perdeye aktarılıyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yaşanan Karabağ çatışmalarını takip eden eski CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman ile bölgede yaşadıkları ‘Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi’ adı altında belgesele dönüştürüldü.
8 Ekim'de vizyona girecek olan 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Dada Film Ekibi tarafından gerçekleştirildi. Belgeselin İstanbul galası 5 Ekim'de Cinetime'da, Ankara galası da 9 Ekim'de Büyülü Fener Sinemaları'nda yapılacak.