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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211004/koronavirus-tedavisi-icin-gelistirilen-ilacin-abde-kullanimi-icin-basvuru-yapildi-1049512093.html
Koronavirüs tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
Koronavirüs tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, koronavirüs hastalığının tedavisi için geliştirilen "Regkirona" adlı ilacın AB'de kullanımına ilişkin... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T18:29+0300
2021-10-04T18:29+0300
2021-10-04T18:29+0300
koronavirüs
ab
koronavirüs
koronavirüs ilacı
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Başvuru, "regdanvimab" içerikli ilacı geliştiren Güney Kore merkezli Celltrion firmasına ait "Celltrion Healthcare Hungary Kft" tarafından yapıldı.Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, başvurunun incelemesinin başladığı, daha önce ön inceleme yapıldığı için 2 ay gibi nispeten kısa bir sürede sonucun çıkmasının beklendiği kaydedildi.Monoklonal antikor olarak bilinen ilacın ilave oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ancak durumu ağırlaşma riski bulunan yetişkin koronavirüs hastaları için geliştirildiği bildirildi.
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ab, koronavirüs, koronavirüs ilacı
Koronavirüs tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, koronavirüs hastalığının tedavisi için geliştirilen "Regkirona" adlı ilacın AB'de kullanımına ilişkin başvuruyu değerlendirmeye başladı.
Başvuru, "regdanvimab" içerikli ilacı geliştiren Güney Kore merkezli Celltrion firmasına ait "Celltrion Healthcare Hungary Kft" tarafından yapıldı.
Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, başvurunun incelemesinin başladığı, daha önce ön inceleme yapıldığı için
2 ay gibi nispeten kısa bir sürede sonucun çıkmasının beklendiği kaydedildi.
Monoklonal antikor olarak bilinen ilacın ilave oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ancak durumu ağırlaşma riski bulunan yetişkin koronavirüs hastaları için geliştirildiği bildirildi.