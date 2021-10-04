https://tr.sputniknews.com/20211004/koronavirus-tedavisi-icin-gelistirilen-ilacin-abde-kullanimi-icin-basvuru-yapildi-1049512093.html

Koronavirüs tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

Koronavirüs tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, koronavirüs hastalığının tedavisi için geliştirilen "Regkirona" adlı ilacın AB'de kullanımına ilişkin... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T18:29+0300

2021-10-04T18:29+0300

2021-10-04T18:29+0300

koronavirüs

ab

koronavirüs

koronavirüs ilacı

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Başvuru, "regdanvimab" içerikli ilacı geliştiren Güney Kore merkezli Celltrion firmasına ait "Celltrion Healthcare Hungary Kft" tarafından yapıldı.Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, başvurunun incelemesinin başladığı, daha önce ön inceleme yapıldığı için 2 ay gibi nispeten kısa bir sürede sonucun çıkmasının beklendiği kaydedildi.Monoklonal antikor olarak bilinen ilacın ilave oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ancak durumu ağırlaşma riski bulunan yetişkin koronavirüs hastaları için geliştirildiği bildirildi.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ab, koronavirüs, koronavirüs ilacı