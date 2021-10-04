https://tr.sputniknews.com/20211004/kremlin-pandora-belgeleri-abdnin-en-buyuk-vergi-cenneti-oldugunu-gosteriyor-1049499915.html

Kremlin: Pandora Belgeleri, ABD’nin en büyük vergi cenneti olduğunu gösteriyor

Kremlin: Pandora Belgeleri, ABD’nin en büyük vergi cenneti olduğunu gösteriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, güçlü kişilerinin servetlerini gizlemek adına açtıkları off-shore hesaplarla ilgili sızdırılmış belgeler içeren Pandora... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T13:42+0300

2021-10-04T13:42+0300

2021-10-04T14:00+0300

abd

rusya

kremlin

pandora

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Kremlin Sözcüsü Peskov, sızdırılan Pandora Belgeleri’ne ilişkin sorular karşısında, “Söz konusu belgelerde gerçekten göze çarpan tek şey, dünyanın en büyük off-shore ve vergi cennetinin hangi ülke olduğunu gösteriyor olması. Bu ülke tabii ki Amerika Birleşik Devletleri” dedi.

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abd, rusya, kremlin, pandora