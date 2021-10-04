Kremlin: Pandora Belgeleri, ABD’nin en büyük vergi cenneti olduğunu gösteriyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, sızdırılan Pandora Belgeleri’ne ilişkin sorular karşısında, “Söz konusu belgelerde gerçekten göze çarpan tek şey, dünyanın en büyük off-shore ve vergi cennetinin hangi ülke olduğunu gösteriyor olması. Bu ülke tabii ki Amerika Birleşik Devletleri” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, güçlü kişilerinin servetlerini gizlemek adına açtıkları off-shore hesaplarla ilgili sızdırılmış belgeler içeren Pandora Belgeleri’ne ilişkin, ‘bu belgelerin, vermiş olduğu sözlere rağmen ABD’nin hâlâ dünyanın en büyük vergi cenneti olmayı sürdürdüğünü gösterdiğini’ söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, sızdırılan Pandora Belgeleri’ne ilişkin sorular karşısında, “Söz konusu belgelerde gerçekten göze çarpan tek şey, dünyanın en büyük off-shore ve vergi cennetinin hangi ülke olduğunu gösteriyor olması. Bu ülke tabii ki Amerika Birleşik Devletleri” dedi.