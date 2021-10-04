https://tr.sputniknews.com/20211004/lahde-kazinmis-2-bin-yillik-beddua-bedenimi-rahatsiz-eden-olursa-tanrilarin-laneti-onun-olsun-1049513830.html

Lahde kazınmış 2 bin yıllık beddua: Bedenimi rahatsız eden olursa, tanrıların laneti onun olsun

Lahde kazınmış 2 bin yıllık beddua: Bedenimi rahatsız eden olursa, tanrıların laneti onun olsun

M.Ö. 3 bin yılından itibaren yaşamın sürdüğü Kocaeli'de, Şemsettin isimli köyün meydanında tarihten izler taşıyan 2 bin yıllık lahit bulunuyor. Bozulmayan... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T19:21+0300

2021-10-04T19:21+0300

2021-10-04T19:29+0300

türkiye

kocaeli

lahit

roma

beddua

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Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Şemsettin Köyü'nün meydanında bulunan lahit, asırlara rağmen bozulmayan yapısıyla dikkatleri üzerine topluyor. Roma döneminde inşa edildiği ve 2 bin yıllık olduğu bilinen lahidin, Nikomedia (İzmit) döneminde yaşayan ‘Oktabia’ isimli kadın için yaptırıldığı rivayet ediliyor.2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile tescillenen, yüksek platform üzerine kurulu Roma lahdinin üzerinde de Grekçe yazılan kitabe yer alıyor.'Ziynetlerimi çalarsa, en yakın Roma lejyonuna 40 bin gümüş sikke ödeyecek'Şimdilerde çocukların oyun alanı haline gelen lahdin kitabesinde, şunlar yer alıyor:‘Çocukken lahdin içinde oyun oynardık’Şemsettin Köyünün tarihi bir yer olduğunu söyleyen 67 yaşındaki vatandaş İlhan Kazancıoğlu, "Köyümüzün Bizans döneminde inşa edildiği biliniyor. Romalılar da yaşamış, hatta Roma döneminde yapılan lahit bile var. Biz çocukluğumuzda lahidin içinde oyun oynardık, içeride oda gibi bir yer var. Hatta o odanın içinde bizim çocukluk dönemlerimizde kemik parçaları bile vardı. Bu lahdin imparatorun kızı içi yaptırıldığı söyleniyor. Ama o kişinin ne kemiği kalmış ne de başka bir şeyi" dedi.‘Ziyaret eden çok oluyor’Lahdin defineciler tarafından çok kez talan edildiğine dikkat çeken Kazancıoğlu, "Burası insanların da dikkatini çekiyor. Çok ziyaret eden oluyor. Hatta lahdi bilen yabancılar köyümüze geliyor. Bir tanesine ben lahidin üzerindeki yazıları okutmuştum, o kişide bana lahidin Roma dönemine ait olduğunu söylemişti" diye konuştu.

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kocaeli, lahit, roma, beddua