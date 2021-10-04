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https://tr.sputniknews.com/20211004/lavrov-turkiyeyle-idlibe-iliskin-yaptigimiz-anlasmanin-tamamiyla-uygulanmasinda-israrci-olacagiz-1049506034.html
Lavrov: Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptığımız anlaşmanın tamamıyla uygulanmasında ısrarcı olacağız
Lavrov: Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptığımız anlaşmanın tamamıyla uygulanmasında ısrarcı olacağız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptıkları anlaşmanın tamamen uygulanması konusunda ısrarcı olacaklarını belirtti. Söz konusu... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T16:09+0300
2021-10-04T17:02+0300
sergey lavrov
dünya
rusya
suriye
türkiye
idlib
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor” dedi.Suriye’nin İdlib böglesinde varlığını koruyan terörist grupların bulundukları alandan Suriye ordusuna karşı saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, “Dahası, Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar” diye ekledi.Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sebeple Rusya tarafı, (Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın arasındaki anlaşmaların tamamen uygulanmasının gerekliliğini teyit etmektedir. Üstlerine giydikleri yeni giysiler fark etmeksizin, en başta Heyet Tahrir Şam militanları olmak üzere (İdlib’deki) teröristler izole edilmelidir. Nihai olarak bu terörist gruplar etkisiz hâle getirilmelidir.”
rusya
suriye
idlib
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sergey lavrov, rusya, suriye, türkiye, idlib

Lavrov: Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptığımız anlaşmanın tamamıyla uygulanmasında ısrarcı olacağız

16:09 04.10.2021 (güncellendi: 17:02 04.10.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptıkları anlaşmanın tamamen uygulanması konusunda ısrarcı olacaklarını belirtti. Söz konusu anlaşma, Türkiye’nin, İdlib’deki teröristler ile muhalif grupları birbirinden ayırmasını içeriyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor” dedi.
Suriye’nin İdlib böglesinde varlığını koruyan terörist grupların bulundukları alandan Suriye ordusuna karşı saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, “Dahası, Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar” diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sebeple Rusya tarafı, (Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın arasındaki anlaşmaların tamamen uygulanmasının gerekliliğini teyit etmektedir. Üstlerine giydikleri yeni giysiler fark etmeksizin, en başta Heyet Tahrir Şam militanları olmak üzere (İdlib’deki) teröristler izole edilmelidir. Nihai olarak bu terörist gruplar etkisiz hâle getirilmelidir.”
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