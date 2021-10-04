https://tr.sputniknews.com/20211004/lavrov-turkiyeyle-idlibe-iliskin-yaptigimiz-anlasmanin-tamamiyla-uygulanmasinda-israrci-olacagiz-1049506034.html

Lavrov: Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptığımız anlaşmanın tamamıyla uygulanmasında ısrarcı olacağız

Lavrov: Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptığımız anlaşmanın tamamıyla uygulanmasında ısrarcı olacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptıkları anlaşmanın tamamen uygulanması konusunda ısrarcı olacaklarını belirtti. Söz konusu... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T16:09+0300

2021-10-04T16:09+0300

2021-10-04T17:02+0300

sergey lavrov

dünya

rusya

suriye

türkiye

idlib

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor” dedi.Suriye’nin İdlib böglesinde varlığını koruyan terörist grupların bulundukları alandan Suriye ordusuna karşı saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, “Dahası, Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar” diye ekledi.Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sebeple Rusya tarafı, (Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın arasındaki anlaşmaların tamamen uygulanmasının gerekliliğini teyit etmektedir. Üstlerine giydikleri yeni giysiler fark etmeksizin, en başta Heyet Tahrir Şam militanları olmak üzere (İdlib’deki) teröristler izole edilmelidir. Nihai olarak bu terörist gruplar etkisiz hâle getirilmelidir.”

rusya

suriye

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sergey lavrov, rusya, suriye, türkiye, idlib