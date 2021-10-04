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https://tr.sputniknews.com/20211004/macronun-somurgeci-sozlerine-misilleme-cezayir-hava-sahasini-fransiz-askeri-ucaklarina-kapatti-1049494908.html
Macron'un 'sömürgeci' sözlerine misilleme: Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattı
Macron'un 'sömürgeci' sözlerine misilleme: Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'i 'Fransa'ya kin beslemekle' suçlayıp "Fransız sömürgeciliğinden önce bir Cezayir ulusu var mıydı" demesiyle... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T10:52+0300
2021-10-04T10:52+0300
dünya
fransa
cezayir
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Fransa'nın Mağrip ülkelerine vize şartlarını sıkılaştırıp vize sayısını azaltma kararının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Fransız sömürgeciliğinden önce bir Cezayir ulusu var mıydı" çıkışıyla tırmanan kriz durulmuyor. Macron'un sözlerini 'hakaret' ve 'içişlerine müdahale' kabul ederek kınayan, Paris Büyükelçisi'ni geri çağıran Cezayir'in, Fransız askeri uçaklarının hava sahasında uçmasını yasakladığı öğrenildi.Uçuş izin talepleri onaylanmayıncaFransa Silahlı Kuvvetleri, Cezayir hava sahasında uçamadığını duyurdu. Durumdan Cezayir'in askeri uçuşlara ilişkin izin taleplerini onaylamaması üzerine haberdar olan Fransız Genelkurmay Başkanlığı, iki uçuşu ertelemek zorunda kaldı.'Operasyonlarımız etkilenmez'Fransa 2014'te Batı Afrika'nın Sahel kuşağında 'cihatçı terörle mücadele' amacıyla başlattığı Barkhane Operasyonu kapsamında Cezayir hava sahasını kullanırken, dün Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Pascal Ianni, "Bu sabah iki uçak için uçuş planlarını gönderdiğimizde, Cezayirlilerin kendi hava sahaları üzerinde Fransız askeri uçuşlarını durdurduğunu öğrendik" dedi. Ianni, 'Cezayir'in kararının Fransız operasyonlarını etkilemeyeceğini, operasyonlara ilişkin herhangi bir endişeleri olmadığını' söyledi. Macron'un 30 Eylül'de Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nı yaşamış ailelerden 18 gençle yaptığı görüşmede kullandığı ifadeler Fransız basınına yansımış, Elysee Sarayı'ndan yalanlama gelmemişti. 'Osmanlı da sömürgeciydi'Buna göre "Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu" diyen Macron, şöyle devam etti:"Cezayir'de daha önce de sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi. Tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor." 'Fransa'nın Cezayir'deki sömürge faaliyetlerine ilişkin resmi tarihin gerçeklere dayanmayan şekilde yeniden yazılması, bu tarih yazımının Fransa nefreti üzerine bir söyleme dayanması' eleştirisi getiren Macron, "1962 sonrası Cezayir ulusu bir anıt geliri üzerine inşa edildi. Tüm sorun Fransa gibi gösteriliyor" tepkisini gösterirken, Mağripte 'daha çok Türkler tarafından yapılan dezenformasyon ve propagandayla yeniden yazılan tarihe' karşı Arapça ve Berberice yayınlar çıkarma isteğini dile getirdi.
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fransa, cezayir

Macron'un 'sömürgeci' sözlerine misilleme: Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattı

10:52 04.10.2021
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Fotoğraf bankasına girRafale tipi savaş uçağı
Rafale tipi savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'i 'Fransa'ya kin beslemekle' suçlayıp "Fransız sömürgeciliğinden önce bir Cezayir ulusu var mıydı" demesiyle başlayan krizde, Cezayir'den yeni bir misilleme geldi.
Fransa'nın Mağrip ülkelerine vize şartlarını sıkılaştırıp vize sayısını azaltma kararının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Fransız sömürgeciliğinden önce bir Cezayir ulusu var mıydı" çıkışıyla tırmanan kriz durulmuyor. Macron'un sözlerini 'hakaret' ve 'içişlerine müdahale' kabul ederek kınayan, Paris Büyükelçisi'ni geri çağıran Cezayir'in, Fransız askeri uçaklarının hava sahasında uçmasını yasakladığı öğrenildi.

Uçuş izin talepleri onaylanmayınca

Fransa Silahlı Kuvvetleri, Cezayir hava sahasında uçamadığını duyurdu.
Durumdan Cezayir'in askeri uçuşlara ilişkin izin taleplerini onaylamaması üzerine haberdar olan Fransız Genelkurmay Başkanlığı, iki uçuşu ertelemek zorunda kaldı.

'Operasyonlarımız etkilenmez'

Fransa 2014'te Batı Afrika'nın Sahel kuşağında 'cihatçı terörle mücadele' amacıyla başlattığı Barkhane Operasyonu kapsamında Cezayir hava sahasını kullanırken, dün Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Pascal Ianni, "Bu sabah iki uçak için uçuş planlarını gönderdiğimizde, Cezayirlilerin kendi hava sahaları üzerinde Fransız askeri uçuşlarını durdurduğunu öğrendik" dedi. Ianni, 'Cezayir'in kararının Fransız operasyonlarını etkilemeyeceğini, operasyonlara ilişkin herhangi bir endişeleri olmadığını' söyledi.
Macron'un 30 Eylül'de Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nı yaşamış ailelerden 18 gençle yaptığı görüşmede kullandığı ifadeler Fransız basınına yansımış, Elysee Sarayı'ndan yalanlama gelmemişti.

'Osmanlı da sömürgeciydi'

Buna göre "Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu" diyen Macron, şöyle devam etti:
"Cezayir'de daha önce de sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi. Tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor."
'Fransa'nın Cezayir'deki sömürge faaliyetlerine ilişkin resmi tarihin gerçeklere dayanmayan şekilde yeniden yazılması, bu tarih yazımının Fransa nefreti üzerine bir söyleme dayanması' eleştirisi getiren Macron, "1962 sonrası Cezayir ulusu bir anıt geliri üzerine inşa edildi. Tüm sorun Fransa gibi gösteriliyor" tepkisini gösterirken, Mağripte 'daha çok Türkler tarafından yapılan dezenformasyon ve propagandayla yeniden yazılan tarihe' karşı Arapça ve Berberice yayınlar çıkarma isteğini dile getirdi.
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