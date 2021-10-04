https://tr.sputniknews.com/20211004/mbappe-psgden-ayrilmak-istedigimi-soyledim-1049503021.html

Mbappe: PSG'den ayrılmak istediğimi söyledim

Mbappe: PSG'den ayrılmak istediğimi söyledim

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe, takımdan ayrılmak istediğini geçen temmuz ayında kulübe ilettiğini söyledi. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T14:56+0300

2021-10-04T14:56+0300

2021-10-04T15:05+0300

spor

kylian mbappe

paris saint-germain (psg)

real madrid

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Yaz transfer döneminde İspanya'nın Real Madrid takımının kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Kylian Mbappe, RMC Sport televizyon kanalıyla yaptığı ve tamamı yarın yayımlanacak röportajda, o dönemde Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesini uzatmak istemediğini kaydetti.'Gitmemi istemiyorsanız kalırım dedim'Transferinden kulübünün bonservis almasını istediğini aktaran 22 yaşındaki yıldız futbolcu, "PSG, bana çok katkıda bulundu. Burada geçirdiğim 4 yılda her zaman mutlu oldum ve hala öyleyim. Kulübüme, gitmemi istemiyorsanız, kalırım dedim" ifadelerini kullandı.Mbappe, sözleşmesinin uzatılması için PSG'nin yaptığı teklifleri reddettiği ve sportif direktör Leonardo de Araujo ile konuşmak istemediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.Kulüpten ayrılmak isteğini iddiaların aksine PSG'ye erken söylediğini ifade eden Mbappe, "Geçen temmuz sonu takımdan ayrılmak istediğimi söyledim" dedi.PSG Sportif Direktörü Leonardo de Araujo, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Mbappe'nin transferi için Real Madrid'in 160 milyon euroluk teklifini reddettiklerini bildirmişti.Fransız futbolcunun PSG ile sözleşmesi gelecek yıl haziran ayında sona geriyor.

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kylian mbappe, paris saint-germain (psg), real madrid