https://tr.sputniknews.com/20211004/mete-gazoz-altin-madalya-ile-ulkeme-donmekten-cok-mutluyum-1049508469.html
Mete Gazoz: Altın madalya ile ülkeme dönmekten çok mutluyum
Mete Gazoz: Altın madalya ile ülkeme dönmekten çok mutluyum
Ankara’daki Japonya Büyükelçiliği Konutu’nda “Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Kutlama Resepsiyonu” düzenlendi. Burada Sputnik’e konuşan olimpiyat... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T16:51+0300
2021-10-04T16:51+0300
2021-10-04T17:01+0300
spor
türkiye
japonya
olimpiyat oyunları
mete gazoz
okçuluk
2020 tokyo olimpiyatları
tokyo 2020
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Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro’nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Güven, Okçuluk dalında şampiyon olarak bu dalda Türkiye’ye ilk Altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz, Erkekler Artistik Jimnastik Paralel Bar kategorisinde sahip olduğu Bronz madalya ile Türkiye’ye jimnastik tarihinde ilk madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan ve Tokyo Paralimpik oyunlarında yarışan Erkekler Atletizm 400 metrede mücadele eden Oğuz Akbulut katıldı.Burada bir konuşma gerçekleştiren Büyükelçi Kazuhiro, “Türkiye’nin 2002’de Japonya ve Güney Kore’nin birlikte ev sahibi oldukları Dünya Kupası’nda üçüncü olmasıyla yakaladığı başarı gibi bu sefer de Türkiye milli takımı, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda büyük başarı gösterdi. Bu gerçekten hem Türkiye ve Japonya’nın birbiriyle iyi anlaşmasının kanıtı hem de benim için çok güzel bir hediye oldu” dedi.Bakan Kasapoğlu ise konuşmasında, “Pek çok güzel vesilelerle Türkiye’nin Japonya ile olan dostluğu her iki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek ve daha da üst seviyelere taşınarak devam edecektir. Sporun birleştiren ruhuyla ve sporcularımızın gayretiyle her iki ülkenin sporda ve diğer alanlarda başarılı, çabaları, gayretleri devam edecek” ifadelerini kullandı.‘Geri dönüşler çok güzel oluyor’Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz ise burada Sputnik’e özel yaptığı açıklamada, “Altın madalya ile ülkeme dönmekten çok mutluyum. Altın madalyadan yaklaşık bir ay sonra dünya şampiyonasına katıldım, burada da güzel bir başarı elde ettik. Bize gelen tepkiler çok güzel. Herkes çok severek izlemiş, beğenerek takip etmişler. Bu yüzden geri dönüşler çok güzel oluyor” dedi.2024’te Paris’te düzenlenecek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın hazırlıklarına başlayacaklarına kaydeden Gazoz, “Yaklaşık 10-15 günlük bir tatilden sonra tekrardan hazırlıklara devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.‘Çok gurur verici bir şey’Mete Gazoz’un şampiyonluğunun ardından Roketsan tarafından geliştirilen Lazer Güdümlü Mini Füze’ye METE ismi verilmişti. Gazoz, bu konuda, “Çok gurur verici bir şey. Haberim yoktu bana da sürpriz oldu. Çok güzel oldu benim için de çok sağ olsunlar” ifadelerini paylaştı.Milli sporcu Mete Gazoz, genç arkadaşlarına yönelik ise şu mesajları verdi:
https://tr.sputniknews.com/20211003/mini-fuze-mete-geliyor-mete-gazoz-gibi-hedefi-12den-vuracak-1049481450.html
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Turan Salcı
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
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türkiye, japonya, olimpiyat oyunları, mete gazoz, okçuluk, 2020 tokyo olimpiyatları, tokyo 2020
Mete Gazoz: Altın madalya ile ülkeme dönmekten çok mutluyum
16:51 04.10.2021 (güncellendi: 17:01 04.10.2021)
Özel
Ankara’daki Japonya Büyükelçiliği Konutu’nda “Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Kutlama Resepsiyonu” düzenlendi. Burada Sputnik’e konuşan olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, “Altın madalya ile ülkeme dönmekten çok mutluyum” dedi.
Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro’nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Güven, Okçuluk dalında şampiyon olarak bu dalda Türkiye’ye ilk Altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz, Erkekler Artistik Jimnastik Paralel Bar kategorisinde sahip olduğu Bronz madalya ile Türkiye’ye jimnastik tarihinde ilk madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan ve Tokyo Paralimpik oyunlarında yarışan Erkekler Atletizm 400 metrede mücadele eden Oğuz Akbulut katıldı.
Burada bir konuşma gerçekleştiren Büyükelçi Kazuhiro, “Türkiye’nin 2002’de Japonya ve Güney Kore’nin birlikte ev sahibi oldukları Dünya Kupası’nda üçüncü olmasıyla yakaladığı başarı gibi bu sefer de Türkiye milli takımı, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda büyük başarı gösterdi. Bu gerçekten hem Türkiye ve Japonya’nın birbiriyle iyi anlaşmasının kanıtı hem de benim için çok güzel bir hediye oldu” dedi.
Bakan Kasapoğlu ise konuşmasında, “Pek çok güzel vesilelerle Türkiye’nin Japonya ile olan dostluğu her iki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek ve daha da üst seviyelere taşınarak devam edecektir. Sporun birleştiren ruhuyla ve sporcularımızın gayretiyle her iki ülkenin sporda ve diğer alanlarda başarılı, çabaları, gayretleri devam edecek” ifadelerini kullandı.
‘Geri dönüşler çok güzel oluyor’
Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz ise burada Sputnik’e özel yaptığı açıklamada, “Altın madalya ile ülkeme dönmekten çok mutluyum. Altın madalyadan yaklaşık bir ay sonra dünya şampiyonasına katıldım, burada da güzel bir başarı elde ettik. Bize gelen tepkiler çok güzel. Herkes çok severek izlemiş, beğenerek takip etmişler. Bu yüzden geri dönüşler çok güzel oluyor” dedi.
2024’te Paris’te düzenlenecek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın hazırlıklarına başlayacaklarına kaydeden Gazoz, “Yaklaşık 10-15 günlük bir tatilden sonra tekrardan hazırlıklara devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
‘Çok gurur verici bir şey’
Mete Gazoz’un şampiyonluğunun ardından Roketsan tarafından geliştirilen Lazer Güdümlü Mini Füze’ye METE ismi verilmişti. Gazoz, bu konuda, “Çok gurur verici bir şey. Haberim yoktu bana da sürpriz oldu. Çok güzel oldu benim için de çok sağ olsunlar” ifadelerini paylaştı.
Milli sporcu Mete Gazoz, genç arkadaşlarına yönelik ise şu mesajları verdi:
Sevdikleri bir spor dalını yapmaları lazım. En önemli iş bence kendi istekleri doğrultusunda ve severek yapmaları. Bu hayatlar herhangi bir alanda olabilir, spor olmak zorunda değil. Derslerde ya da bir meslekte olabilir. Önemli olan kendileri seçip, isteyerek ve severek yapıyor olmaları.