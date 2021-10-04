https://tr.sputniknews.com/20211004/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1049494310.html
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T10:35+0300
2021-10-04T10:35+0300
2021-10-04T10:34+0300
türkiye
sağanak yağış
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji ayrıca, yağışların Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.MarmaraParçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 24°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlıOCAELİ °C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıEgeAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 19°C - Parçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 28°C - Az bulutluİZMİR °C, 27°C - Az bulutlu ve açıkMANİSA °C, 28°C - Az bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°C - Az bulutlu ve açıkANTALYA °C, 30°C - Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 29°C - Az bulutlu ve açıkISPARTA °C, 24°C - Parçalı ve az bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°C - Parçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 21°C - Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 20°C - Parçalı ve az bulutluKONYA °C, 20°C - Az bulutluBatı KaradenizParçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 16°C - Parçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlıSİNOP °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 20°C - Parçalı ve yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 20°C - Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT °C, 19°C - Parçalı ve yer yer çok bulutluTRABZON °C, 21°C - Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 15°C - Parçalı ve çok bulutluKARS °C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıMALATYA °C, 22°C - Parçalı ve az bulutluVAN °C, 19°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 27°C - Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 27°C - Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 28°C - Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 28°C - Az bulutlu ve açık
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türkiye, sağanak yağış, meteoroloji, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji ayrıca, yağışların Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
OCAELİ °C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C - Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C - Az bulutlu
İZMİR °C, 27°C - Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 28°C - Az bulutlu
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C - Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C - Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C - Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C - Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C - Az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C - Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 21°C - Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C - Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C - Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C - Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C - Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C - Az bulutlu ve açık