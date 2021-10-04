https://tr.sputniknews.com/20211004/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1049494310.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T10:35+0300

2021-10-04T10:35+0300

2021-10-04T10:34+0300

türkiye

sağanak yağış

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji ayrıca, yağışların Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.MarmaraParçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 24°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlıOCAELİ °C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıEgeAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 19°C - Parçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 28°C - Az bulutluİZMİR °C, 27°C - Az bulutlu ve açıkMANİSA °C, 28°C - Az bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°C - Az bulutlu ve açıkANTALYA °C, 30°C - Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 29°C - Az bulutlu ve açıkISPARTA °C, 24°C - Parçalı ve az bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°C - Parçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 21°C - Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 20°C - Parçalı ve az bulutluKONYA °C, 20°C - Az bulutluBatı KaradenizParçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 16°C - Parçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlıSİNOP °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 20°C - Parçalı ve yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 20°C - Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT °C, 19°C - Parçalı ve yer yer çok bulutluTRABZON °C, 21°C - Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 15°C - Parçalı ve çok bulutluKARS °C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıMALATYA °C, 22°C - Parçalı ve az bulutluVAN °C, 19°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 27°C - Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 27°C - Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 28°C - Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 28°C - Az bulutlu ve açık

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