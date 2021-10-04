https://tr.sputniknews.com/20211004/misir-hava-yollari-israile-ilk-ucusunu-gerceklestirdi-1049488486.html

Mısır Hava Yolları, İsrail'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Mısır Hava Yolları, İsrail'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi

İsrail ile Mısır arasında imzalanan barış anlaşmasından bu yana, ilk kez Mısır Hava Yollarına (EgyptAir) ait bir uçak Tel Aviv'e sefer düzenledi. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T00:33+0300

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uçak seferleri

israil'le normalleşme

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Kahire'den kalkan Mısır Hava Yollarına ait uçak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.Mısır Hava Yollarının Kahire-Tel Aviv seferlerinin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in 13 Eylül'de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yaptığı görüşmenin ardından başlaması dikkati çekti.Mısır Hava Yolları, Kahire-Tel Aviv arasında haftada 4 sefer düzenleyecek.İsrail ile Mısır arasındaki barış anlaşması 1979'da imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Mısır, İsrail'i resmen tanıyan ilk Arap ülkesi olmuştu.Anlaşmanın ardından Tel Aviv-Kahire arasında uçuşlar olsa da bu uçuşlar Mısır Hava Yollarının yan kuruluşu olan ve uçaklarında Mısır bayrağı bulunmayan Air Sinai tarafından gerçekleştiriliyordu.

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israil, mısır, uçak seferleri, israil'le normalleşme